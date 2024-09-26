ÖZLEM DOĞANER

Ekonomi yönetimi ABD'de yatırımcılarla art arda toplantılar yapıyor. Hem ekonomide gelinen noktayı hem de önümüzdeki dönemi anlatıyor. Yabancı yatırımcı oldukça ilgili. Toplantılara katılan tüm işadamlarından memnuniyet dolu sözler duyuyoruz.

Ben de ABD'de yoğun temaslarda bulunan Müsiad Başkanı Mahmut Asmalı'ya sordum. Yabancı özellikle Türkiye ile ilgili en çok ne soruyor?

Asmalı şöyle yanıtladı. "Çok verimli görüşmeler yapıyoruz. Türkiye'deki özellikle yatırımlarda öngörülebilirliğin olması çok önemli. Yani kararların değişmemesi, bu noktada yatırımcılara yönelik kolaylaştırıcı unsurların hayata geçmesini istiyorlar. Benim orada şahit olduğum, mesela inşaat ve emlak alımında bir takım kolaylıklar gösterilmesini ve yatırımcıya bu noktada bir teşvik uygulanmasını söylüyorlar. Ama bunun yanında Türkiye'nin tabi özellikle Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşmasının olması, Orta Doğu'ya yakınlığı, Avrupa Birliği'ne, Avrupa ülkelerine yakınlığı ve büyük bir pazarlara erişim noktasında çok büyük bir imkân olduğunu söylüyorlar. Ve Türkiye'nin tabi özellikle imalat sanayindeki büyük potansiyellere övgüyle bahsediyorlar. Türkiye'nin hem altyapı imkanları hem de yetişmiş insan gücü bu noktada onları cezbediyor. Özellikle ekonomideki son dönemlerde orta vadeli programın oluşturduğu ekonomik istikrar da bunlar için güvenli bir ortam oluşturuyor." Özellikle enflasyonun düşüşüyle daha fazla yabancı yatırım haberini duyacağız gibi görünüyor.



"TÜRKİYE'YE YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ"

Yabancı yatırım demişken akaryakıt sektöründeki önemli bir gelişmeden de bahsedelim. Malumunuz Rekabet Kurumu, Petrol Ofisi Grubu'nun BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almasına onay verdi. 1912'den beri Türkiye'de faaliyet gösteren BP'nin yaklaşık 770 istasyonu Petrol Ofisi'ne geçecek. Petrol Ofisi'nin satın almayla birlikte Türkiye genelinde 2 bin 700'ün üzerinde bayisi olacak.

Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu ile konuştum. Mahsuplaşmanın ardından en geç ekim sonunda devir gerçekleşecek. Çok heyecanlı olduklarını söyleyen Abbasoğlu, Vitol'ün 7 yıl önce Petrol Ofisi'ni devraldığını hatırlatarak "Bu Petrol Ofisi Grubu için de aynı zamanda bir milat. Çok heyecanlı bir gelişme. Aynı zamanda Türkiye'mizin enerji koridoru için de çok önemli bir yatırım" dedi.

Kendimizi akaryakıt şirketinden öte enerji altyapı şirketi olarak konumluyoruz" diyen Abbasoğlu, Vitol grubunun bölgede tüm operasyonlarını Petrol Ofisi üzerinden yaptığını söyledi.

BP'yi satın almasının altyapı desteğiyle Antalya Havalimanı'nın etrafında Antalya Havalimanı'nın operatörü Tav'la birlikte tank çiftliği oluşturduklarını belirten Abbasoğlu yeni yatırımlarını da anlattı. "Madeni yağ fabrikamızı sürekli büyütüyoruz. Burada amacımız daha ihracat odaklı çalışmak. Ürünlerimizi 30'dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. İki yeni üretim hattıyla gelecek sene buradaki kapasitemizi daha da arttırmak durumundayız. Geçen senenin ortalarında madeni yağ depolama ve üretim kapasitemizi zaten arttırdık. Önemli bir yatırım yaptık. Bunun devamını sağlayacağız. Bizim ölçeğimizde bir şirketin finansal teknoloji yatırımlarını da ciddiye alması lazım. Bu konuda girişimlerimiz var. Hatta ilk meyvelerini toplamaya başladık. Bu işimiz de gayet güzel, iyi gidiyor. Bizim ülkemiz büyüdükçe biz bu yatırımlara devam edeceğiz. Gururla söylemek isterim ki şimdiye kadar satın alındığından beri Petrol Ofisi ürettiği tüm nakit akışının kârını bu ülkeye istihdam, yatırım ve vergi olarak geri koyduk. Hiçbir temettü veya kâr payı dağıtma gerçekleştirmeden ve biz buna da aynen bu şekilde devam edeceğiz" dedi.