ÖZLEM DOĞANER

Yaz bitti. Eylül hızlı başlıyor. Ekonomide hedefler, gerçekleşmeler, yeni tahminler masada. Bu hafta ekonomi yönetimi için karne haftalarından biri.

Bugün 2. çeyrek büyüme oranı açıklanacak. 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2.6 ile yüzde 3.5 aralığında. Öncü verilere göre ben de yüzde 3.3 seviyelerinde büyüme oranı geleceğini tahmin ediyorum. Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 3.9, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 5.7 büyüme kaydetmişti. Orta Vadeli Program'da GSYİH büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4 ve 2025 için yüzde 4.5 olarak belirlenmişti.

Bugün ayrıca büyümenin itici güçlerinden ihracat rakamlarını da öğrenme şansımız olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Temmuz ayında ihracat rekoru kırıldı. Dış ticaret açığı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41.8 azalarak 7.3 milyar dolara geriledi.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 32.4 azalarak 73.8 milyar dolardan, 49.9 milyar dolara geriledi. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 25 ayın en düşüğüne geldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 ilk 7 ayında yüzde 65.9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74.9'a yükseldi. Bakalım ağustos ayında nasıl bir tablo karşımıza çıkacak?

Yarın ise Ağustos ayı enflasyonunu göreceğiz. Mayıs ayında yüzde 75.45 ile zirve seviyesini gören yıllık enflasyonda gerileme başladı ve enflasyon Temmuz'da yüzde 61.78 seviyesinde açıklandı. Aylık enflasyon ise temmuz ayında yüzde 3.23 oldu. Baz etkisiyle Ağustos'ta da enflasyon düşmeye devam edecek. Piyasanın beklentisi enflasyonun yıllık yüzde 52 seviyesine inmesi yönünde... Analistler enflasyonun Ağustos'ta aylık yüzde 2.6 olacağını tahmin ediyor. Böylece enflasyon 3 ayda yüzde 20'nin üzerinde iyileşme sağlamış olacak. Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon hedefi yüzde 38, Orta Vadeli Program'da ise bu yıl için beklentiler yüzde 33 idi.

Bu arada ekonomide 3 yıllık yol haritası, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın da bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanması bekleniyor. Tabii bir yılın bilançosu da açıklanarak. Elbette ekonomide çözülmesi gereken hala birçok alanda sorun var. Ancak OVP'de pek çok hedefin tutturulduğunu da söylemek lazım. Şimdi toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçlarına hitap edebilen, iç tutarlılığa sahip, gerçekçi ve dengeli bir çerçeve oluşturularak OVP'nin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakalım ekonomi yönetimi enflasyon beklentisinde değişiklik yapacak mı? 2024 yılsonu tahminini revize etmesi muhtemel görünüyor. Eylül enflasyonundan itibaren yılın kalanında aylık yüzde 1.5'lik enflasyon yakalanırsa sene sonunda yüzde 40'ın altında bir enflasyon görebiliriz.

Yine bu haftayı kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch'in 6 Eylül'deki Türkiye değerlendirmesiyle tamamlayacağız. Fitch Mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı. Fitch'in yeni bir not artışı yapmasını bekleyenlerdenim.

Çok yoğun bir haftayla sonbahara başlıyoruz. Güzel haberlerle karşılaşacağımız bir ay olmasını umuyorum.