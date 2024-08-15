ÖZLEM DOĞANER

Ekonomi yönetimi bir yıllık bilançosunu çıkarıyor. Ekonomide hedefler, gerçekleşmeler, yeni tahminler masada. Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları başladı. 2025-2027 dönemi OVP hazırlıkları Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen OVP çalışmalarında yine katılımcı bir yaklaşım ön planda. Yılmaz, esnaflarla başladığı görüşmelere iş dünyası ve STK'larla devam edecek. Ağustos ayı, önümüzdeki üç yılı kapsayacak OVP için paydaşlarla görüşme ayı olacak. Muhtemelen Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş OVP kamuoyuyla paylaşılacak. 2024-2026 dönemini kapsayan OVP'de 41 kategoride 81 tedbir yer aldı. 2024'ün ilk altı ayında yapısal tedbirlerden 24'ü tamamlanarak hayata geçirildi. Şimdi toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçlarına hitap edebilen, iç tutarlılığa sahip, gerçekçi ve dengeli bir çerçeve oluşturularak OVP'nin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimizdir. Ana yaklaşımı bu OVP'de de koruyacağız. Özellikle fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin başında yer almaya devam ediyor, bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla da destekliyoruz" dedi.

Geçen yıl OVP'de belirlenen hedefler ve geldikleri noktaya baktığımızda pekçok alanda hedeften daha olumlu gerçekleşmeler görülüyor. OVP'de işsizlik %10.3'tü. Şu anda işsizlik oranı %9.2 seviyesinde. Ödemeler dengesi, orta vadeli programda belirlenen hedeflerden daha iyi durumda. Eylülde açıklanacak orta vadeli programda enflasyon, büyüme ve işsizlik beklentilerinde bir değişiklik olacak mı? Yapısal reform hamleleri olacak mı? Göreceğiz.

Özel sektörün ihtiyaç olarak hükümete ilettiği en acil alanlardan biri işgücünün desteklenmesi ve yeni bir teşvik mekanizması... Ekonomi yönetimi özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek bir anlayışla, katma değeri yüksek yatırımı önceliklendirecek teşvik sistemini, sadeleştirmek üzerinde çalışıyor. İşgücü açığı ve işgücünün özel sektörün ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi için istihdam politikaları ve mesleki eğitimle ilgili özel bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında kurulan Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalışma Grubu çalışmalarına başladı. Ağustos'ta takvim sakin. Eylül ayı itibarıyla iç gelişmeler biraz daha yoğunlaşacak. OVP açıklandıktan sonra, yeni program yabancı yatırımcının gündemine de taşınacak. 28 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla Yatırım Danışma Konseyi (YDK) toplantısı gerçekleştirilecek. Ekonomi yönetimi, dünya çapında yatırımcıların Türkiye'ye nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını sağlayacak ve kararlarında Türkiye'yi yatırım üssü konumuna taşıyacak adımlar atmayı planladıklarını vurguluyor.

Ve ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmelerini görmeye başlayacağız. Moody's'in iki kademeli artışının ardından yeni not artışları da bekleniyor. Hatta takvim dışı değerlendirmelerin de olmasını bekleyenler var. Piyasada işler yolunda giderse 2025 yılında yeniden yatırım yapılabilir nota ulaşacağımızı düşünenlerin sayısında da artış izliyorum.

Eylül ayında kritik bir FED toplantısı var. Uzmanlar FED'in faiz indirimi beklentilerini dile getiriyor. Piyasada Eylül ayında faiz indirimi %60 oranında fiyatlanıyor. Kasım'daki ABD seçimi öncesi, özellikle de başkan adayı Trump "Fed faiz indirimi için beni beklesin. Fed kararlarında ABD Başkanı da söz sahibi olmalı" derken, bir indirim olur mu? Herkes merak içinde. Eylül hareketli olacak.