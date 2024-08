ÖZLEM DOĞANER

Jeopolitik gerilimler, enflasyonla mücadele adımları, faiz kararları, vergi adımları, orta vadeli program hazırlıkları derken oldukça yoğun ekonomik gündemin damga vurduğu bir yaz dönemi yaşıyoruz. Türkiye'nin uyguladığı ekonomik program ve aldığı sonuçlar açısından hem içeride hem dışarıda piyasaların sürekli takibinde. Özellikle gri listeden çıkış ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artışları yabancı bakışını daha net görmemizi sağladı. Peki yabancı yatırımcının bakışı nasıl?

Dünyaca ünlü ABD'li yatırımcı Jim Rogers A Para'da Uğur Korkmaz'ın sorularını yanıtladı. Yatırım gurusu olarak bilinen Rogers, "Yatırım yapmak için Türkiye'yi izliyorum. Türkiye doğru yolda. Türkiye ekonomisinde, doğru şeyler yapılıyor. Eğer sağlam politikalar uygulamaya devam ederseniz, Türkiye hakkında iyimserim. Türkiye, çok büyük bir başarıya ulaşmak için çok iyi bir yerde. Umarım her şey tekrar yoluna girer, çünkü Türkiye'ye tekrar yatırım yapmak isterim" dedi.

Her geçen gün yabancılardan gelen raporlar da daha olumlu oluyor. Umarım bunlar yakın zamanda meyvesini de vermeye başlar.

***



ASYALI YATIRIMCININ TÜRKİYE'YE BAKIŞI

Yabancıların bakış açısı demişken tabii en önemli konu, doğrudan yabancı yatırımların gelişini de konuşmak lazım. Geçtiğimiz günlerde Çinli BYD şirketinin 1 milyar dolarlık yatırım haberi gelmişti. Asya'dan yatırımlar devam eder mi? DEİK Türkiye- Hong Kong İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı ile konuştum. Kolbaşı uzun yıllar Çin İş Konseyi ve Pasifik İş Konseyi başkanlıklarını da yürüttü. Bu yüzden bölgeyi çok yakinen tanıyor.

Özellikle pandemi sonrası bölge Türkiye'ye nasıl bakıyor? Kolbaşı, Türkiye'nin turizmiyle, dizileriyle ve markalarıyla bölgede oldukça önemli bir imajının olduğunu söyledi. Ancak diğer ülkeler, G. Kore ve Japonya kadar Türkiye'yi iyi tanımıyor ve tanıtım yapmak şart. Kolbaşı, "Şimdi, hangi sektör geldi? Elektrikli araçlar. 10 yıl önce Çin, "Made in China 2025" adlı bir girişim başlattı. Dünyada 10 sektörde pazar lideri olmak istediğini ilan etti. Bu 10 sektörden biri elektrikli araçlar. Bugün dünyada elektrikli araç satışlarının sayısı yaklaşık 20 milyon. Türkiye'deki elektrikli araçların pazar payı % 1.4. Türkiye'nin önemli bir yatırımı kendi markası TOGG var. Dolayısıyla, Türkiye'de elektrikli araç yatırımlarının artmasını, TOGG için faydalı olacağını görüyorum. Çünkü rekabet, bu sektörün Türkiye'de gelişmesi, bir avantaja dönüşecek. Son yılların en önemli yatırımlarından biri. Çünkü bu tür üretimlerde, Türkiye'nin Avrupa'ya, Afrika'ya, Orta Doğu'ya yakın olması bize böyle bir avantaj sağlıyor. Lojistikte de bir avantajı var. Şimdi, bunu doğru yönetebilir ve Asya'dan, sadece Çin'den değil, Türkiye'ye doğru sektörleri çekebilirsek, bunun büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. Buradan, her iki kıtaya da açılım olabilir ve Asya'ya ihracatımıza da fayda sağlayabilir. Yatırımlar konusunda umutluyum" dedi.

Peki, Türk markaları için Asya bölgesi ne vadediyor? Kolbaşı, "Pazara girmek kolay değil. Zaman alır. Ama sabırlı olmalısınız. Nefesinizi tutmalısınız. Vazgeçmeyin diyorum. Çünkü pazar büyüyor ve bu pazarda bir yer edindiklerinde gerçekten çok hızlı bir geri dönüş sağlayan bir pazara giriyorlar" tavsiyesinde bulunuyor.