ÖZLEM DOĞANER

Ekonomide yine sıcak bir yaz yaşanıyor. Yılın ikinci yarısına hızlı bir başlangıç oldu. Futbol mevsimindeyiz. Bir futbol terimi ile değerlendirmek gerekirse maçta kırılma anı yaşandığını söyleyebiliriz. Haksız yere girdiğimiz gri listeden çıkmış olmak, maçı kazanmamız için bir kırılma anı olabilir.

Bu, teknik olarak Türkiye'yi yatırım listelerine koymayan fonların akışı, hem doğrudan hem sermaye piyasalarına yabancıların daha fazla girişi, iş ve finans dünyasının yurtdışından daha rahat ve daha düşük maliyetli finansman bulması açısından da oldukça önemli olacak.

Cuma günü başlayan bu kritik süreç, bu hafta da devam edecek.

DEZENFLASYON SÜRECİ: 3 Temmuz çarşamba günü haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Haziran enflasyonu için aylık beklenti yüzde 1.7-2.5 arasında. Haziran ayında yıllık enflasyon için beklenti ise yüzde 71.8-73 seviyesinde. Yani dezenflasyon sürecine adım atmış olacağız. Piyasanın yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 43 civarında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayı gibi yüzde 50'nin altında bir enflasyon görülebileceğini açıkladı. Temmuz-Ağustos'ta yaklaşık 20, Haziran'da da 3.5 yani 23.5 puanlık üç aylık baz etkisi var geçen yıla göre. Aylık sıfır enflasyon olsa bu üç ayda sonunda yaklaşık yüzde 51 oluyor. Bu aylardan birinde negatif enflasyon gelir mi? İzleyeceğiz. Şimşek'in son yatırımcı buluşmalarından birinde söylediği "Bu yıl enflasyon, yüksek 30'lu rakamlar ya da düşük 40'lı rakamlar olabilir. 2025'te ise orta 10'lu rakamları göreceğiz" açıklaması dikkat çekici.

Bu arada memur ve emeklisinin 6 aylık zam farkları da Çarşamba günü belli olacak. 5 aylık enflasyon %22.72 oldu. Haziran ayıyla birlikte rakam netleşmiş olacak.

VERGİ PAKETİ: Yaz ayları sosyal medya spekülasyonlarıyla soslanan vergi paketi için önemli bir süreç olacak. Şimşek, bugün reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, yeni vergi taslağı çalışmasını paylaşacak. Yeni vergi paketinde daha çok üretici, sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu nedenle taslağın detaylarını reel sektörün önde gelen kuruluşlarıyla paylaşacak olan Şimşek, iş dünyasının yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerini alacak. Daha sonra kabineye sunacak.

KABİNE DEĞİŞİMİ: Kulislerde konuşulan kabine değişikliğinin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Kamp süreçlerinin ardından hem kabinede hem bürokraside değişim süreci başlıyor. Öğrendiğim kadarıyla kabinedeki değişim şimdilik 3-4 bakanla sınırlı olacak. Asıl parti yönetimi ve kabine değişimlerinin ise sonbahardaki AK Parti kongresinin sonrasında gerçekleşmesi bekleniyor.

NOT ARTIŞLARI: Bu yaz kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artırımı gelmesi bekleniyor. 5 yıllık kredi risk primi CDS'lerdeki kritik düşüş, MB rezervlerindeki hızlı yükseliş, gri listeden çıkış beklentiyi oldukça artırmış görünüyor. Birden çok kredi derecelendirme kuruluşundan birden çok not artışı bekleniyor. Fitch ve S&P'den gelen not artışlarından sonra Moody's'in Türkiye için rapor tarihi 19 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Fitch Eylül, S&P ise Kasım'da değerlendirme yapacak. Son artışlarla birlikte Türkiye, S&P ve Fitch için yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe, Moody's için 6 kademe altında. Yorum sizin.

OVP GÜNCELLEMESİ: Geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan, Orta Vadeli Program'ın güçlendirileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da tarih verdi. Eylül'de programın güncellenmiş halini göreceğiz. Yılmaz'ın görüş alışverişi için akademisyenlerle, iş dünyasıyla görüşmelere başladığını da söyleyelim.

FAİZ İNDİRİMİ: Tabi bu süreçte en kritik konu Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine başlayacağı olacak. Bu dönemde dezenflasyon sürecinin ardından yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi bekleyenlerin oranında artış izliyorum. Ben de sonbaharda faiz indirimi olacağını düşünenlerdenim.

Haftanın en heyecanlı beklentisi ise 2 Temmuz Salı günü 22:00'da oynanacak Türkiye-Avusturya maçı olacak. Euro 2024'teki kaderimiz belli olacak. Başarılar Bizim Çocuklar..!