Neymiş?

Trump "2. Dünya Ticaret Savaşı"nı başlatmış...

Ticaret savaşı aşağı, ticaret savaşı yukarı; gümrük vergileri aşağı, gümrük vergileri yukarı...

Dün bütün medya böyleydi.

Peki söylesenize, bu "ticaret" dediğiniz ne?

Detay mı?

Küresel manzaranın sadece bir parçası mı?

Hayır!

Anlaşılan, olup biteni bir süre anlamak istemeyeceğiz...

Oysa paran, pulun, bugünün, geleceğin, siyasal duruşun, hepsi bu "savaş"ın içinde...

Ben size söyleyeyim...

Trump "yeni bir 1929" için düğmeye bastı...

Geri dönülmezse, bunun 1933 ve 1939'ları olur mu, onu düşünmek gerekir.

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Televizyonlarımız ve yorumcularımız olup biteni ekonomi ve finanstan ibaret sanıyor. Olup bitenin en geniş ve sert anlamıyla politik olduğunu anlamakta geç kalmasalar bari...

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Amerikan tekno kapitalizmi 20. yüzyılı uzatmak istiyor.

Milletler, sınırlar, gümrükler...

Trump bunun için iktidara getirildi.

Sinan Baykent'in doğru ifadesiyle "siyasi katılaşma" sürecek.

Küreselci tekno feodalizm ise sırasını bekleyecek...

İki seçenekle de işi olmayan bizlere ne olacak? Yaşayıp göreceğiz.

Zor zamanlardayız, bu kesin!

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J.P. Morgan'ın CEO'su, "İklim kriziyle mücadele için, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için özel mülklere el konulabilir" diyor.

Eh, adamlar nasılsa dünyanın sahipleri ya, özel mülk umurlarında mı?

Özel mülk, orta sınıf için "özel" bir mülk demek.

Şunu da anlayalım artık: İklim, çevre, enerji düzenlemeleriyle asıl hedeflenen şey orta sınıfların çözülmesidir.

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Bütün dünya pandemi sırasındaki tıbbi önlemleri ve uygulamaları tartışıyor.

Alınan önlemlerden uygulanan aşılara kadar her konunun altından skandallar çıkıyor.

Bizde ise çıt çıkmıyor.

İlginç değil mi?

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Bir iki konuda çok patırtı yapıyoruz ama hayatımızı doğrudan ilgilendiren birçok konuda sessiziz.

Otizm mesela...

Hızla artıyor.

Bazı yeni araştırmalar 36 çocuktan 1'inde otizme rastlandığını düşündürecek kadar ürpertici.

Zaten sokak, eş dost, eğitim ortamları izlenimlerimiz de bu yönde değil mi?

Ama politika ve sosyal tartışma ortamlarında sanki otizmin konuşulmasına yasak konulmuş.

Hatta görmüyoruz otizmi, görmezden geliyoruz.

Böyle gider mi? Gitmez.