Hiç uzatmadan söyleyeyim...

Türkiye'nin ve içinde yer aldığı bölgenin CHP gündemine ayıracak vakti yok!

Zaten artık öyle bir dünya da yok...

***

Sahte diplomalıları geçiyorum...Ama hakiki diplomalı CHP'lilere soruyorum; övünüp durduğunuz eğitiminiz kariyer basamaklarında işinize yarıyor olabilir ama eğer dünyada ne olup bittiğini anlamanızı engelliyorsa, geçelim gitsin!Hem artık "iyi eğitimli" olmayan kaldı mı?Asabınızı bozan da bu, biliyorum...istediğiniz tatmini yaşayabilirsinizamasessizliğinize çekilmeniz dahadoğru olacaktır.Ancak en doğrusu,Bunun için geç kalıyorsunuz.

***

önümüzdekiaylarda (yıllarda demiyorum, dikkat edin!)neler olabileceğini anlaması mümkün mü? Hayır!varlığını böyle kalarak sürdürmesi mümkünmü? İmkânsız.İktidarın gitmesi için ekonomiyi batırmayı kendine politika yapabilecek kadar "çocukça" modeller seçebilen bir partinin orta vadede tabanını genişletmesi mümkün mü? Cevap açık: Bu birkaç anket şirketinin ürettiği bir hayalden öteye gidemez.

***

İsrail, kararlı biçimde Suriye'yi vuruyor...Yeni Suriye yönetimi mi?"Evet" diyene çocuklar bile güler.Daha doğrusu...İsrail, Suriye üzerindeki Türkiye etkisini sıfırlamak için tehlikeli bir oyun oynuyor.Yeni Suriye yönetimi Suudilere daha çok yakınlaşsın, görürsünüz ki bu saldırılar biter.

***

Bütün bunlardan uzak, bütün bunlar yokmuş gibi siyaset yapacağını sanan bir ana muhalefet partisi pek yakında yok hükmünde olursa, şaşırmayın.

CHP öyle Kılıçdaroğlu'nu geri getirerek falan değil, milli damarını uyandırarak dönüşmek zorunda...

***

NOT DEFTERİ



Hiçbir vatan hizmeti, vatana yapılmış olan fenalığı mazur gösteremez. (F. R. ATAY / Zeytindağı)