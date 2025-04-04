Hiç uzatmadan söyleyeyim...
Türkiye'nin ve içinde yer aldığı bölgenin CHP gündemine ayıracak vakti yok!
Zaten artık öyle bir dünya da yok...
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Sahte diplomalıları geçiyorum...
Ama hakiki diplomalı CHP'lilere soruyorum; övünüp durduğunuz eğitiminiz kariyer basamaklarında işinize yarıyor olabilir ama eğer dünyada ne olup bittiğini anlamanızı engelliyorsa, geçelim gitsin!
Hem artık "iyi eğitimli" olmayan kaldı mı?
Asabınızı bozan da bu, biliyorum...
Sınıfsal duvarlarınız ve sınırlı "kafa"nız içinde
istediğiniz tatmini yaşayabilirsiniz
ama konu memleketin tamamına geldiğinde
sessizliğinize çekilmeniz daha
doğru olacaktır.
Ancak en doğrusu, yenilenmek, hatta dönüşmektir.
Bunun için geç kalıyorsunuz.
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Siyonizmin ne olduğunu hiç tartmamış, tartışmamış bir partinin
önümüzdeki
aylarda (yıllarda demiyorum, dikkat edin!)
neler olabileceğini anlaması mümkün mü? Hayır!
Bildiğimiz AB'nin tarihsel ve siyasal ömrünün bittiğini ve dönüşmek zorunda olduğunu anlamamış ve hâlâ AB'den demokrasi ve özgürlük dilenen bir partinin
varlığını böyle kalarak sürdürmesi mümkün
mü? İmkânsız.
İktidarın gitmesi için ekonomiyi batırmayı kendine politika yapabilecek kadar "çocukça" modeller seçebilen bir partinin orta vadede tabanını genişletmesi mümkün mü? Cevap açık: Bu birkaç anket şirketinin ürettiği bir hayalden öteye gidemez.
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İsrail, kararlı biçimde Suriye'yi vuruyor...
Netanyahu ailesinin de desteklediği başarısız CHP boykotunun gecesinde gene Suriye'yi vurdu İsrail.
Derdi ne peki?
Yeni Suriye yönetimi mi?
"Evet" diyene çocuklar bile güler.
İsrail, Türkiye'yle karşı karşıya gelmek istiyor.
Daha doğrusu...
İsrail, Suriye üzerindeki Türkiye etkisini sıfırlamak için tehlikeli bir oyun oynuyor.
Yeni Suriye yönetimi Suudilere daha çok yakınlaşsın, görürsünüz ki bu saldırılar biter.
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Bütün bunlardan uzak, bütün bunlar yokmuş gibi siyaset yapacağını sanan bir ana muhalefet partisi pek yakında yok hükmünde olursa, şaşırmayın.
CHP öyle Kılıçdaroğlu'nu geri getirerek falan değil, milli damarını uyandırarak dönüşmek zorunda...
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NOT DEFTERİ
Hiçbir vatan hizmeti, vatana yapılmış olan fenalığı mazur gösteremez. (F. R. ATAY / Zeytindağı)