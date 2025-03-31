"Vallahi ben kafayı koydum mu uyurum" diyenlere şaşırmışımdır. Her günün sonundan güzel yorgunluklarla yatağa seriliyorsan, tamam! Ama şu yaşadığımız dünya, azıcık olsun uykumuzu kaçırmıyorsa, hani... Neyse sustum!

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Tadı acıdır bu ilacın, biliyorum. Fakat yavaş yavaş zihni açar, yalanları kovalar, vicdanı onarır.

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Uyku güzeldir. Lakin bakıyorum da,

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Polonyalı şair Stanislav Lec'in sözleri geliyor aklıma:

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Modern sosyal hayatolmanın yollarını tıkıyor. Çünkü müthişegosantrik bireylerin bir aradayalandan geçinip gitmelerinden ibaret....Geriye ne kalıyor?

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dedik...Gelip dayandığımız yere bak! Engel tanımayan narsisizm.dedik, toplum dedik...Gelip dayandığımız yere bak! Kafasız kalabalık...

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Bazı tipler var...Kimden, nasıl öğrendilerse artık, sıradan biri sayılacağım, bir köşede unutulacağım korkusuyla tuhaf hallere giriyorlar.Haklarında kötü sözler söylendiğinde bile mutlu oluyorlar.Neden?Çünkü şuna inanmışlar:

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, hiç geçinemediğimiz ama bir türlü kopamadığımız kardeşlerimiz.Onlar platonik aşklarımız...

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Onu dinlerken, düşünüyorum...Ne çok konuşuyor?Sanırım.Her şeyi açıklamaya çalışıyor? Unutmak için mi? Belki...Umarsız çabalar bunlar...

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