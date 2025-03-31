"Vallahi ben kafayı koydum mu uyurum" diyenlere şaşırmışımdır. Her günün sonundan güzel yorgunluklarla yatağa seriliyorsan, tamam! Ama şu yaşadığımız dünya, azıcık olsun uykumuzu kaçırmıyorsa, hani... Neyse sustum!
***Uykusuzluk bedene zarar, beyne zarar. Ama bazı uykusuzluklar var ki, ruha ilaç...
***Uyku güzeldir. Lakin bakıyorum da, uykusuzluğu bilmeyenler uykunun güzelliğinden habersizler.
***Polonyalı şair Stanislav Lec'in sözleri geliyor aklıma: "Bu gece rüyamda gerçekliği gördüm. Uyandığımdaki halim ne rahatlamaydı ama..."
***Modern sosyal hayat "iyi insan" olmanın yollarını tıkıyor. Çünkü müthiş egosantrik bireylerin bir arada yalandan geçinip gitmelerinden ibaret....
***Bireycilik dedik...
***Bazı tipler var...
***Endişe, korku ve hırs, hiç geçinemediğimiz ama bir türlü kopamadığımız kardeşlerimiz. Neşe ve huzur mu? Onlar platonik aşklarımız...
***Onu dinlerken, düşünüyorum...
***Ta ne zaman yazmıştım, "ses kayıt cihazlarımız var ama bana sorsanız asıl ihtiyacımız koku kayıt cihazı" diye...