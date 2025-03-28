Konu "uluslararası ilişkiler" ise o ağın içinde "insan" tekinin değerinin zerre misali olduğunu...

Bireysel özgürlükler diye bize el üstünde taşıtılan bazı değerlerin "medeni" dünyada bir sahne gösterisinden öteye gitmediğini...

Siyonizmin Batı toplumundaki aktif gücünün, göklere çıkarılan demokratik değerlerden çok daha baskın olduğunu...

Ne zaman hakkıyla anlayacağız?

***

Bakın, Trump şimdi sahneyi ele geçirince Başkan Kennedy suikastının dosyalarını kamuoyuna açtı da ne oldu?

Amerikan halkının bu suikasta yönelik hiç sönmemiş paranoyası kaşındıkça kaşınıyor.

Mesela suikastta bir değil, birçok kişinin ateş ettiği iddiası güçleniyor.

Arkalarında kim var peki?

Mossad görünüyor bazı belgelerde, başka ülkelerin gizli servisleri de karışmış gibi...

Lakin tam gerçeğe ulaşılacak duygusunun uyandığı noktada hâlâ "gizli tutulan" bir dosya yolu kapatıveriyor.

İki hafta içinde insanları şöyle bir duygu sardı: "Yoksa bütün bunlar da bir hile mi?"

Anafikir şu: Gerçek kalıcı olarak silinmiş ama FBI ve CIA birkaç hikâye üretmiş, duruma göre piyasaya sürüyor.

Alçak sesle de olsa şunu diyenler de var elbette: İşin içinde İsrail varsa, gerçek artık yoktur...

***

Ne oldu geçen gün?

Bazı Filistin yanlısı gösterilere katılan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, Massachusetts'teki evinden çıkıp iftara gitmek üzere kaldırımda yürürken sivil kıyafetli Amerikan Göçmen Bürosu (ICE) ajanlarınca gözaltına alındı, elleri kelepçelenerek götürüldü...

Ben tam bu satırları yazarken ajanslara Alabama'dan bir haber düştü...

İranlı öğrenci Ali Rıza Derudi de ICE tarafından gözaltına alındı, suçu Filistin'i savunmak...

Bakınız şu işe!

ABD devleti Kennedy suikastı dosyalarını açtığı sırada Filistin'i destekleyen ve siyonizmi lanetleyen öğrenciler gizlice ve hukuki hiçbir detaya önem verilmeksizin tutuklanıyorlar.

Bu numaraları yutacak mıyız?

***

Eh artık, bizler de çağdaş cilaları boş versek, doğru olmaz mı?

Siyonizme ve İsrail...

Bu iki kelimeyi aklımızda tutarak dünyayı baştan değerlendirme zamanıdır.

Şarkılar, modalar, eğlenceli havalar...

İçeride çoktan biten ama hâlâ dışarıya satılan "Amerikan rüyası" falan...

Özgürlük bu mu? Yoksa hepsi uyku mu?

***



NOT DEFTERİ

Sana şunu söyleyebilirim; insanlığın hemen tamamı ölmüştür, şimdi mezarlarından çıkarılmayı bekliyorlar. (NORMAN MAILER / Çıplak ve Ölü)