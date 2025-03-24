İmamoğlu ve beraberindekiler hakkındaki soruşturma ve nöbetçi sulh ceza hakimliğinin aldığı kararlara dair bilgileri haberciler günlerdir fedakârca çalışarak aktardılar.
Yorumcular da olup bitenleri sıcağı sıcağına yorumladılar.
Ama yavaş yavaş bir şey daha yapmak; ilk bakışta detay gibi görünen ama toplumsal zihindeki fay hatlarına bakmak da lazım...
***
Ciddi bir yolsuzluk soruşturması patlak verdiğinde kamuoyu nereye odaklanmalı dersiniz?
İddialara...
Sonra?
Her yetişkin vatandaş şöyle bir durup kendi "hissiyatı"
ile iddiaları birlikte tartmalı...
Hiç ayıp değil!
Bilerek "hissiyat" dedim, çünkü bir yetişkin için tecrübedir bu, birikimdir...
Ama politik kamplaşmanın bu dikkat türünü nasırlaştırdığını görüyoruz.
Gündelik hayatında "ben adamı gözünden tanırım"
deyip hava
atanlar, iş buralara geldiğinde sus pus
oluyorlar...
Üzerine politik "çakallıkları"
da eklediğimiz de işler iyice çatallaşıyor.
***
Çevremdeki yıllardır İmamoğlu'na en ufak yakınlık bile duymadığını bildiğim insanlar Saraçhane
'ye gitmeye kalktılar mesela...
Her gün CHP
'ye saydıran pek tanıdık tipler sırf iktidar karşıtlığı olsun diye etrafa "manipülasyon
" içeren mesajlar yaydılar...
Bu kadar uyduruktan bir politik bilinç sonunda batağa saplanır.
Artık kararlılık zamanıdır...
Nerede, hangi kesimde, hangi siyasi çizgide olduğu fark etmez, yolsuzluk artık bu toplumun temel hassasiyetlerinden olmalı
;
"ne olacak, hep var böyle işler" türünden yaklaşımların devri kapanıyor, kapanmalı!
***
Günlerdir yaşadıklarımız içinde bir nokta daha çok önemli...
Dümdüz sorayım...
Özgür Özel'in derdi ne?
İmamoğlu'nu savunmak mı, yoksa fırsat bu fırsat ortalığı kendi "çıkışı"
için karıştırmak mı?
"Sandık mandık olmadan meydanlardan yürüyüp gidelim" tavrının modası çoktan geçti ama Özel'in haberi yok!
Belli ki şu gerçeği hiç anlamamış Özel...
Devletler, yeni jeostratejik dönemde
savunma duvarlarını yükseltiyorlar;
otoritelerini hırpalayacak
işlere alan açacakları dönem çoktan geçti...
***
Hele halkı ekonomik krizle korkutmaya kalkan, buna çağrı çıkartan muhalif gazetecileri hiç anlamıyorum.
Hangi ülkede yaşıyorsunuz?
Hiç utanmıyor musunuz?
***
AYNA
İsteklerden arınmış ruh gizleneni görür, hep isteyen ruh yalnızca istediğini görür. LAO Zİ