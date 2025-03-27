Bu marazi gündemin olumlu bir tarafı da var...

Bir kez daha tanıdık onları...

Zihinlerini bulandırdıkları gencecik çocukları acımasız bir kışkırtıcılıkla Saraçhane meydanına sürüp ekmek yiyeceklerini sanan gevşek politikacılardan söz ediyorum...

Bu sakil, bu samimiyetsiz bencil tiplerin sıkışınca gösterici gençlere "Bırakın be ya, evimize gideceğiz" diye yakardıklarını da gördük.

İbretlik manzaraydı doğrusu...

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Yahu kendi hayatlarınızın keyfinden başka önemsediğiniz ne var, biz bunu iyi biliyoruz.Aramızdan kendilerine benzettikleri de bizi yanıltmaz.Hâlâ oltalarını yutacak kadar kör olanların da gözleri açılır yakında...

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Bu nedenle sekiz takla atan toplum mühendisleri nereye saklansalar, göze batıyorlar...Biz ısrarlıyız, buradan dönmeyiz.Konuşacağız, konuşmalıyız; daha çok konuşmalıyız Gazze'yi...

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Birtakım "karaktersiz" medya odaklarında " Mısır , yarım milyon Gazzeliyi Sina yarımadasına almaya hazır" haberleri yeniden çıkmaya başlamışken...Mısır'ın bu türden haberleri yalanlamasına rağmen Sina çölünde garip sosyal konutların inşası devam ederken dikkatimizi başka yöne çeviremeyiz, çevirmeyeceğiz...

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Boykot mu?

Hakkıyla ve şanıyla tek bir boykot var...

Gazze için, Filistin için boykot...

Siyonist zulme karşı boykot...

Siyonist markaları boykot...

Bu kadar, ötesi yok!

Biri bu devirde başka bir boykot kampanyasına dikkat çekmeye çalışıyorsa, öylesi böylesi yok, ya siyonist yardakçısıdır ya da sersem...

Nokta!

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NOT DEFTERİ

Kadın buluta dedi: Benim giysilerim kandan sırılsıklam. Yalvarırım sevgilimin üstünü sen ört! (MAHMUD DERVİŞ / Kuşatma Hali)