Bayram gibi bayram mı istiyoruz?

O hâlde...

Yaşadığımız kentte mi, kaçtığımız tatil beldesinde mi, ana baba yurdunda mı, nerede olursak olalım merhamet, zarafet ve neşe içinde olalım...

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diyerek sürekli çocukluk anılarımıza takılmak dadeğil de hep başka bir zaman ve yerde arıyoruz bayramı?Bu soruyla hesaplaşmaya var mıyız?

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Çok geç yaşımda anladım, siz geç kalmayın!Ramazanı hakkıyla geçirdiyseniz, bayram elbet!Bu günler ramazanıtamamlamış olmanındür.Hiç uzatmanın âlemi yok...

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Kaçınılmaz olarak modern hayatın damgasını vurup deforme ettiği bir bayram gerçeğiyle karşı karşıyayız. Mesela, "Hele bir bayram gelsin de buralardan kaçalım" diye planlar yapmanın iyice köklendiğini inkâr edebilir miyiz?Yine de bayramın o güzel yanı var ya, hanivar ya...Kalanı da gideni de; bayram ziyaretleri yapanı da tatil seyahatlerine çıkanı da sarıp sarmalıyor o sevinç...Onun üzerinde yoğunlaşmalıyız.Becerebilirsek tabii...Tam burada susuyorum.

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Hâlâ mı yahu!Heptan söz etmek tuhafınıza gitmiyormu?Nostaljik çağrılar çıkarmanın âlemi yok!Zaten çocuklar da değişti.Şimdiki çocuklar her yeni ayakkabıya kavuştuklarında sevinçlerini çarçabuk bitirip bir sonrakinin hayalini kuruyorlar...

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Sakınfalan dediğimi sanmayın!Bu yaşa gelmiş bir adam olarak nasıl bunu söyleyebilirim?Ama bugünün gerçekliğini saçıp savurmayalım istiyorum...

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Geçmiş mi?Hadi canım!Çok küçük bir çocuk değilseniz,bir türlü...