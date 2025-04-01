İşin doğrusu…

En kalpten hakikati şu…

Bayram sabahı Gazzeli minnacık bebekler birkaç tonluk bombalarla yok edilmişken…

Bayramlık ayakkabılarını giymiş şehit çocuklar gerçeği orada öylece gözlerimizin içine içine bakarken… Bayram neşesi mi olurmuş?

İmkansız.

***

Şöyle bir hal var: "Ay ben çok duyarlıyım, böyle şeyler karşısında fena oluyorum!"

E sonra?

Sonrası yok! Her seferinde, herkes kendi yoluna gidiyor…

Dünyayı yönetenler bunu çok seviyor.

***

Anlamak…

Gündelik hayata dair şeylerin bile içyüzünü anlayabilmek için acı çekmeyi göze almak gerekir.

Fakat bu cesareti gösteremeyiz ve anlayamayız.

Anlamış gibi yapar, yola devam ederiz.

***

İletişim sözle mi kurulur? Bazen.

İletişim sözle mi bozulur? Çoğu zaman.

***

Bayramın ilk akşamı insan içine karıştım, dışarılarda dolaştım.

Otoparkların ağzına kadar dolu olduğu; herkesin akın akın şu kafeye, bu yiyip içme mekanına koşuşturduğu yerlerden geçtim.

Yine aynıydı…

"Görünüyorum, o halde varım" halleri sarmıştı her yanı…

"Bir şey sanılıyorum, o halde başarılıyım" tavırlarından yorulana rastlamadım…

***

"Ne yalan söyleyeyim, ben kendimi çok severim" diyor bir ünlü…

İlgisi yok!

Sevmiyor.

O yüzden kan ter içinde kendini sevdirmeye çalışıyor.

***

En tatsız duygu nedir?

Kaybettiğimiz zamanı asla telafi edemeyeceğimiz bilincinin içimizi yakması mı?

Onu dinlemedin; oysa biraz dursan, söylediklerini dinleyecektin…

Dinledin ama bu kez de anlamak istemedin…

Onu sevmek istedin ama uzak durdun; yakınlaşınca kırdın onu…

Ona karşı içten olmak istedin ve her seferinde ürktün, sakındın, saklandın…

Şimdi zaman geçti…

***

Aklı fikri kaçmakta…

Sürekli yolculuklara kaçıyor…

Hobilere kaçıyor…

Yeni tanışıklıkları seviyor, onlara kaçıyor…

Ama sonuç; sıfıra sıfır, elde var sıfır!

Bir türlü anlatamıyorum ona: Kaçışa inanmak, en umarsız yakalanış!

Parmaklıkları çok sağlam…

***

Tamam! Tamam!

Yok o eski bayramlar, anladık!

Yenisi var mı? Önemli olan o.

Hadi cevap verin bu soruya…

Yaşayarak ama…

***

Oruçları, iftarları, sahurlarıyla gönlümüzdeydiler.

Bayramın sevinci de, izzeti de onların hakkıydı.

Gazzelilerden söz ediyorum…

Bizim halimiz mi?

Bize bu konuda susmak düşüyor.

Hak edilmiş bayram sevinçlerine inşallah!