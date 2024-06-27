ÖZLEM DOĞANER

Hamburg'dayız... Euro 2024'te Türkiye milli takımının grup maçlarındaki son durağı. Sokaklarda milli takım formalarıyla yüzlerce Türk, Hamburg'u küçük bir İstanbul'a çevirmiş durumda. Türkiye taraftar açısından gurbetçiler nedeniyle şanslı. Ama sadece Almanya değil, Avrupa'nın pek çok ülkesinden Türkler, Hamburg'u bir Türk şehrine çevirmiş durumda. Türkiye'den gelenler de bütün otelleri restoranları doldurdu. İş dünyasından spor dünyasına, sanatçılardan medyaya sokaklarda herkes tanıdık. Türkçe hakim dil.

Euro 2024, Avrupa Futbol Şampiyonası dünya kupası ve olimpiyatlardan sonra dünyanın en çok izlenen spor turnuvası. Dolayısıyla bütün gözler şu anda Almanya'da. Bu turnuvanın Almanya'ya önemli bir ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Örneğin, 2016 yılında Fransa'da düzenlenen UEFA Euro 2016, 1.22 milyar euro ekonomik katkı sağladı. Turizm harcamaları ve yüksek ziyaretçi memnuniyeti ile öne çıktı. Fransa, sadece turizm harcamalarından 625,5 milyon euro kazanmıştı. Almanya'nın çok daha yüksek gelir elde etmesi bekleniyor. 10 şehre 3 milyon taraftarın gelmesi planlanıyor. Turnuva, yerel işletmelere ve hizmet sektörüne büyük bir ivme kazandırmış. Maçların düzenlendiği şehirlerde restoranlar, kafeler, oteller ve diğer hizmet sektörü işletmeleri önemli gelirler elde ediyor. Sadece perakendeciler 3,8 milyar Euroluk ek satış bekliyor.

UEFA, bilet satışlarından ve yayın haklarının yanında vergi muafiyetiyle 1 milyar euronun üzerinde gelir bekliyor. EURO 2024'te toplamda 51 maç için 2.7 milyon bilet satışa sunulurken, grup aşamasındaki maçlar için 30 eurodan başlayan fiyatlar finalde bin euroya kadar çıkıyor. Ayrıca ekran başındaki milyarlarca izleyici, Almanya'nın farklı şehirlerini ve kültürünü tanıma fırsatı buluyor.

Bu turnuvanın şimdiden iki kazananı var. Sadece evsahibi Almanya değil, sonuçtan bağımsız olarak müthiş bir tanıtım ve taraftar gücüyle Türkiye de kazanan ülke. Bu aynı zamanda bizim için müthiş bir prova.

Türkiye Euro 2032'ye şimdiden hazırlanıyor.