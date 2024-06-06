ÖZLEM DOĞANER

Ekonomide zorlu bir yılı yaşarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik politikaların "ilk yılın muhasebesini" yaparak önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek'in açıklamaları, ekonomik programın kararlılıkla uygulandığını ve önümüzdeki dönemde yapılacak çok iş olduğunu ortaya koyuyor. Enflasyon beklentilerinin düşmesi ve dezenflasyon sürecinin başlaması, bu dönemin en önemli çıktıları.

Piyasanın yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 42 civarında. Şimşek, Eylül ayı gibi yüzde 50'nin altında bir enflasyon görülebileceğini açıkladı. Temmuz- Ağustos'ta yaklaşık 20, Haziran'da da 3,5 yani 23,5 puanlık üç aylık baz etkisi var geçen yıla göre. Aylık sıfır enflasyon olsa bu üç ayda sonunda yaklaşık yüzde 51 oluyor. Bu aylardan birinde negatif enflasyon gelir mi? İzleyeceğiz. Sermaye girişleri ve iç talebin düşmesiyle enflasyonda önemli bir dengelenmeye gelinebilir. Yabancı sermaye, not artışları, CDS'in 200-225 arasında olması, gri listeden çıkılması ekonomi yönetiminin elini yaz aylarında daha da rahatlatması mümkün gibi görünüyor. Bu enflasyonun çok daha hızlı geri çekilmesine neden olabilir.

Bütçe açığı konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda, 2023 yılı bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesi, harcama disiplininin ve tasarruf önlemlerinin etkili olduğunu gösteriyor. Şimşek, bu açığı 2024'te yüzde 5'in, 2025'te ise yüzde 3'ün altına indirme kararlılığında olduklarını belirtti. Bu hedefler, mali disiplinde atılacak adımların sürekliliğini ve ekonomide dengelerin sağlanması yönündeki kararlılığı ortaya koyuyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması hedefi, ekonomik büyüme ve istihdam açısından olumlu sonuçlar doğurabilir.

Bankaların dış borç çevirme oranlarının ve sermaye benzeri dış kaynaklara erişiminin artması, finans sektöründe güvenin tesis edildiğini gösteriyor. Merkez Bankası brüt rezervlerinin 142 milyar doları aşması ve net rezervlerin pozitife dönmesi, finansal istikrarın sağlandığını işaret ediyor. Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış ve TL mevduatın payının artması da mali piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü gösteriyor.

Kritik bir yaz dönemi bizi bekliyor. Sonbaharda enflasyonu düştüğü yerden kaldırmamak için daha sıkı bir ekonomik tablo karşımızda olacak.