ÖZLEM DOĞANER

Kamuda tasarruf dönemi bu hafta başladı. Peki tasarruf sadece kamunun işi mi? Tabii ki hayır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurumlarının millete ve iş dünyasına tasarruf kültüründe de örnek olmasını, rehberlik etmesini hedeflediklerini söylüyor. Doğrusu bu ya, kime "tasarruf" denilse, "Önce kamu tasarruf etsin" deniliyordu.

Erdoğan TOBB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Şu gerçeği hepimizin kabullenmesi gerekiyor. Türkiye hem üreterek büyümek hem de tasarruf ederek kaynaklarını en verimli biçimde kullanmak zorunda olan bir ülkedir. Bizim son dönemde keşfettiklerimiz dışında etrafımızdaki ülkeler gibi öyle çok büyük yer altı zenginliklerimiz yok. Alın terimizden ve kendi bileğimizin gücünden başka hiçbir şeye umut bağlayamayız. Gelirlerimizi artırmak için çalışmak, daha çok çalışmak, daha fazla üretip ihraç etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Tasarruf etmek, geleceğe yatırım yapmanın en önemli yolu. Ama bu bilinci maalesef yeni nesile yeteri kadar geçiremiyoruz. Sosyal medyanın da etkisi bu alanda çok yıpratıcı. Gençler, üretmek yerine tüketmeyi, kolay yoldan yorulmadan para kazanmayı, göstererek harcamayı önceliklendiriyorlar. Bu sadece bugün değil, ülke geleceği için de ciddi risk.

Biz çocukken herkesin kumbarası vardı. Yıl boyu biriktirdiğimiz paraları tatilde harcardık. Biz bisiklet ya da kitap peşindeydik. Şimdiki çocuklar teknolojik oyuncaklar peşinde. İsteklerimiz farklılaşabilir ama bilinci tekrar yerleştirmemiz lazım. Binalar akıllanmasa elektrik düğmesine dokunan, muslukları kapatan yok. Ama her bina ya da ev akıllı değil. O yüzden tasarruf aklını yerleştirmek şart. Okullara broşür asmakla da olmuyor maalesef bu işler. Tasarrufu özendirici ve teşvik edici bir plan ortaya koyulmalı. Ağaç yaşken eğilir. Önce çocuklarla başlanmalı.

Bu konuda uzmanlara sordum. Çocuklara tasarrufu nasıl öğretebiliriz?

Öncelikle kendi tasarruf alışkanlıklarınızı göstererek çocuklara model olabilirsiniz.

Çocuklara belirli bir harçlık verip, bunu nasıl harcayacaklarını planlamalarına yardımcı olabilirsiniz. Böylece harcamalarını izleyerek ve bütçe yaparak para yönetme alışkanlığı kazanabilirler.

Çocuklara bir hedef koymalarını ve bu hedefe ulaşmak için para biriktirmelerini teşvik edebilirsiniz. Örneğin istedikleri bir oyuncak veya bir etkinlik için biriktirebilirler.

Tasarruf etmeyi eğlenceli hale getirmek için oyunlar ve aktiviteler düzenleyebilirsiniz. Örneğin, tasarruf kutusu süsleme yarışması yapabilirsiniz.

Para hakkında açık ve samimi konuşarak, tasarrufun neden önemli olduğunu ve nasıl yapılacağını anlatabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada hükümetin enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Merkez Bankası'nın harika bir iş çıkardığını söyleyen Şimşek, "Şimdi sıra bizde. Şimdi bizim sağlam destek verme zamanımız geldi. Enflasyonla mücadeleyi desteklemek için maliye politikasını sıkılaştıracağız" açıklamasını yaptı.

Hep söylüyoruz. Enflasyon, sadece hükümetin defedebileceği bir sorun değil maalesef. Herkesin bir ucundan tutması lazım. İş dünyası, esnafı, işçisi, hane halkları… Yani aslında sıra hepimizde. Daha da önemlisi geleceğimiz için ihmale giden yolları, bilinçle, eğitimle tamamen kapatmak lazım.

Siz en iyisi bugün bir kumbara alın, en yakınınızdaki çocuğa armağan edin.