ÖZLEM DOĞANER

Mart ayında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not artışına "bir işaret fişeği" demiştik. Öyle de oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan da beklenen Türkiye değerlendirmesi geldi. S&P, Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti, not görünümünü ise pozitif olarak korudu. S&P'ye göre, Türkiye'ye portföy girişleri artacak, cari açıklar daralacak, enflasyon ve dolarizasyon düşecek.

Moody's Ocak ayında Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak teyit ederken, not görünümünü de 'durağan'dan 'pozitif'e çıkardı. Görünümün pozitife çevrilmesi not artışı yapılabileceğine işaret ediyor. Fitch Mart ayında, Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltti. Not görünümünü de 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi. Fitch böylece, hem notu artırıp hem de gelecek dönemde yeni bir not artışı daha yapacağının sinyalini verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" dedi.

Doğrusu sonbaharda S&P'den bir not artışı daha bekliyorum. Hatta yaz aylarında diğer kuruluşlardan da. Bu yıl birden fazla kuruluştan birden fazla not artışı gelecektir. Ama peki şu anda Türkiye yatırım yapılabilir notun bu kadar uzağında kalmayı hakediyor mu? Elbette hayır. Özellikle yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşü, alınacak önlemlerle kalıcı hale getirebilirsek 2025 yılı not artışlarının devam yılı olacaktır. Bu da bize 2026 yılında tek haneli enflasyon, cari denge, kişi başına gelirde artış, sürdürülebilir büyüme ve tekrar yatırım yapılabilir ülke kategorisinin kapılarını açacaktır.

Önümüzde sadece 3 büyük risk var. Jeopolitik gerginlikler, dezenformasyonla algıları bozan sosyal medya ve fiyatları uçuran ahlaki erozyon. Jeopolitik gerginliklere bir şey yapamasak da diğerlerini sert kurallarla elimine edebiliriz.

***

PİYASALAR NASIL KARŞILAR?



Borsa geçen hafta rekor üzerine rekor kırdı. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 3.64 yükselerek 10.276 puandan kapadı. Piyasalar ağırlıklı olarak not artışını bekliyordu. Yine de yabancının ilgisi borsanın haftaya pozitif başlamasına neden olacaktır.

Ama bu yeni bir yükseliş trendi anlamına gelir mi?

Temkinli olmak lazım.

Uzmanlar 9.400'ün altına inilmediği takdirde istikametin 12 binler olduğunu belirtiyor. Yılsonu hedefler şimdiden yenilendi. 14-15 bin puanlar havalarda uçuşuyor.