ÖZLEM DOĞANER

Seçim ve bayram tatilinin ardından ana gündem ekonomi…. Sadece vatandaş ya da ekonomi yönetimi açısından meseleye bakmayalım. Dikkat ederseniz, sosyal medya trollerinin de son dönemde ana gündemi ekonomi olmaya başladı. Seçim öncesinde tevzirata başlamışlardı. Seçim bitti dur durak bilmeden devam ediyorlar. Her gün ekonomi yönetimi devirip, yeni kararlar alıyorlar. Ekonomi yönetimi de mesaisinin önemli bir kısmını bu haberleri yalanlamaya ayırıyor. Bu kadar önemli bir süreçte ortak bir mücadele yerine ekonomi yönetimini sürekli bir spekülasyonsavar konumuna sokmak hepimiz için büyük bir sorun…



YABANCININ GÖZÜ TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE

Zaten yeni dönemde işleri ekonomi yönetiminin işleri yoğun. Misal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan şu anda IMFDünya Bankası toplantılarında… ABD ziyaretleri 22 Nisan'da New York'taki yabancı yatırımcılarla devam edecek. Türk Amerikan İş Konseyi tarafından Citi'nin ev sahipliğinde 14. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Şimşek, Amerikalı fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile bir araya gelecek. Türkiye'nin özellikle seçimsiz bu yeni dönemde yabancı yatırımcının önemli adreslerinden biri olması bekleniyor.



NOT ARTIŞLARI KAPIDA

Yaz ayları da gündem açısından sıcak geçecek. Hem Mayıs başında hem de yaz aylarında reyting şirketlerinden kredi notu artışları bekleniyor. Biiliyorsunuz, ekonomi yönetiminin 2023'ün haziran ayından bu yana devam eden çalışmaları meyvelerini vermeye başlamıştı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard&Poor's (S&P) ve Moody's Türkiye'nin not görünümünü düzeltmişti. Fitch ise Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltip, not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çıkarmıştı. Şimdi Fitch gibi diğer şirketlerden yeni not artışlarının gelmesi olası…

Piyasaların diğer beklentisi de gri liste… Mali suçlarla mücadele etmek için ülkeleri gruplayan bir kurum olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 2021 yılında Türkiye'yi gri listeye almıştı. Türkiye bu dönemde kara listeden çıkmak için pek çok ev ödevini yerine getirdi. FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaretin ardından bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve bu rapor haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak. Türkiye'nin haziranda listeden çıkması bekleniyor. Yabancılar, gri listeden çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin önemli yatırım destinasyonlarının başında geleceğini öngörüyor.

O nedenle, yatırımcıyı sürekli spekülasyonla, savaş tamtamlarıyla püskürtmemek lazım.