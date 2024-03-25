ÖZLEM DOĞANER

Seçime son bir hafta kaldı. Başta büyükşehirler olmak üzere ülkede mahalle mahalle rekabet devam ediyor. Büyük İstanbul mitingindeki coşku ve Murat Kurum'a gösterilen teveccüh İstanbul'da sandık yarışının oldukça heyecanlı geçeceğini gösteriyor.

Her ne kadar yerel seçimler makro ekonomik göstergeleri söylendiği gibi etkilemese de özellikle enflasyonla mücadele anlamında atılacak adımlar açısından seçim tarihi önemli bir kilometre taşı olacak. Seçim öncesi gelen kredi notu artışı ve CDS'lerdeki düşüş, seçim sonrasında yeni kredi notu artışı ve yabancıların gelişi için önemli bir gösterge. Tabi sadece seçim sonu olarak bakmamak lazım aynı zamanda yılın ilk çeyreğini de geride bırakıyoruz.

Geçen hafta piyasalar açısından oldukça kritik bir haftaydı. Hem yurtiçi hem de küresel anlamda piyasaları etkileyecek oldukça önemli gelişmeler oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırdı. Faiz artışıyla birlikte koridoru da genişletti. MB operasyonel çerçevede değişikliğe giderek gecelik borçlanmada bir haftalık repo faizi üzerinde 3 puanlık marj belirledi.

Küresel ekonomiye bakacak olursak durum çok karışık. Bir yandan başta ABD olmak üzere seçim yılı. Bir yandan dizginlenemeyen enflasyon bir yandan savaş tamtamları. Son olarak Rusya'da sivillere yönelik katliam maalesef tabloyu daha da sıkıntılı hale getiriyor.

Küresel ekonomideki tabloyu da aslında geçen haftaki kararlar ve açıklamalar özetliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek 23 yılın zirvesinde tuttu. Böylece Fed art arda 5 toplantıda faizleri değiştirmedi. Açıklamada faiz indirimi için enflasyon konusunda daha fazla güvene ihtiyaç olduğu belirtildi. FED Başkanı Powell yakın vadede bilanço daraltma hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti.

Japonya'da 17 yıl sonra faiz artışı yapıldı. Japonya Merkez Bankası (BOJ) 2016'da başladığı negatif faiz politikasını sonlandırdı. BOJ negatif faiz politikasını yürüten son merkez bankasıydı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini duyurdu.

Borsa yine en kârlı yatırım aracı olmaya devam etti. BIST 100, haftaya 8.844 puandan başladı. Hafta içinde 8.695 puana kadar düşen endeks, en yüksek 9.223 puana kadar yükseldi. Haftayı yüzde 3.2 kazançla 9.111 puandan kapattı.

9.100'ün üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü denemelerin devamı teknik anlamda beklenebilir. 9.400 bölgesi kritik. Yabancı girişinin hızlanması ise borsayı rahatlıkla 10 bin puanın üzerine taşıyacaktır.