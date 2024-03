ÖZLEM DOĞANER

Ne kadar çok seviyoruz manipülasyonu? Herkes her gün bir şey söylüyor. Baktılar ki piyasanın sıcak baktığı bir ekonomi politikası uygulanıyor. Ekonomik göstergeler de planlara uyumlu gidiyor. Anlaşıldı ki ekonominin yüzde 80'i algı. Peki şimdi bu durumu nasıl bozabiliriz?

Elbette başta enflasyon olmak üzere ekonomide atılması gereken pek çok adım var. Ama bir bakın durum normal mi? Her gün Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ekonomiye ilişkin bir açıklama geliyor. Seçim sonrası neler olacakmış neler? Erken kalkan başka bir senaryo yazıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hemen hemen her mitinginde bu konuya değinmeye başladı. Son mitingde "Enflasyon düşüşe geçecek. Esasen genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Uyguladığımız programın sonuçlarını yılın ikinci yarısında almaya başlayacağız. Milletimizin moralini çökertme taktiğini uyguluyorlar. Bu milletin morali en zor şartlarda verdiği milli mücadelede çökmedi" dedi.

Bakalım seçimden sonra ne konuşacağız?

***



NİSAN'DA ADANA'DA

Türkiye'nin en renkli, sanayisinin, tarımının en güçlü olduğu şehirlerden biri Adana... Şimdi de turizmle öne çıkıyor. Turizmine bu coşkuyu veren ise karnavalı. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un fikir önderliğinde başlayan Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nin bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek.

"Çocukluğumdan beri her Nisan'da portakal çiçeği mevsimini beklerdim" diyor Bozkurt. Portakal çiçeği mevsimini bekleyen bugün milyonlarca insan var. Bu yıl 13-21 Nisan'da yapılacak karnaval, Kanada'dan Brezilya'ya, Meksika'dan Tayvan'a her ülkeden insanı bir araya getiriyor.

Karnaval, düzenlendiği yıllarda bölgede 2 milyar TL'yi aşan bir ekonomik hacim sağladı. Buna Türkiye'nin tanıtımına katkısını söylemiyorum bile. Öyle ki karnavala gelenler Adana'dan Tarsus, Mersin, İskenderun, Gaziantep, Göbeklitepe, Nemrut, Kapadokya gibi bölgeleri de geziyor ve bu bölgelerde de turizm hareketi oluşuyor. Bozkurt, pek çok şehirden pek çok ilçeden fikir almak için başvurduklarını, ücretsiz memleketin her yerine danışmanlık yaptıklarını söylüyor. "Festivallere önerimiz, ruhu ve duygusu olan fikirler üzerinde çalışmalarıdır. Çünkü insanlar iyi duyguların peşinden koşarlar. Böylelikle bu tür etkinlikler yerel olmaktan çıkar ve uluslararası bir kimlik kazanır" diyor.

Japonya'daki kiraz çiçeği mevsimi için her yıl dünyanın her yerinden milyonlarca insan Japonya'ya akın ediyor. Hatta Washington'da bile "sakura" festivali yapıldığını görmüştüm. Japonya'daki Sakura Festivali'nin ekonomik etkisi oldukça büyük. 2023 yılında kiraz çiçeği sezonunun Japon ekonomisine yaklaşık 7,1 milyar dolar katkı sağladığı belirtiliyor.

Adana'nın portakal çiçeği turizmde bir sakura etkisi yapar mı? Neden olmasın? Karnavalın ünü 12 yılda bu kadar yayılıp festival takvimlerine girdiğine göre belki de portakal çiçeği, dünyayı dolaşmaya başlar. Bozkurt'un dediği gibi: "Bizimki daha güzel, üstelik kokuyor da."