Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Kılınışı Kaç Rekât?

Yatsı namazı nasıl kılınır sorusuna cevap arayarak farz olan ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler doğru yerdeler. Yatsı namazı kaç rekât ve yatsı namazı kılınışı nasıl soruları da diğer merak edilen cevaplar olarak dikkat çekmektedir. Günün en son vakit namazında hangi rekâtta hangi duaların okunduğunu ve ayrıntılı kılınışı anlatımına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Yatsı namazı kılınışı ile ibadetinizi en doğru şekilde yerine getirebilirsiniz. Peki, yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekât? İşte, yatsı namazının kılınışı…

YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?

Yatsı namazı kılınışı diğer vakit namazlarına benzer olsa da farklı olan tarafları da vardır. Öğle namazında olduğu gibi on rekât kılınan yatsının ardından 3 rekâtta vitir vacip namazı kılınmaktadır. 4 sünnet, 4 farz ve iki son sünnetten oluşan yatsı namazının kılınışı şöyle;