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Haberler FotoHaber Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Kılınışı Kaç Rekât?
Giriş Tarihi: 26.08.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 16:33

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Kılınışı Kaç Rekât?

Yatsı namazı nasıl kılınır sorusuna cevap arayarak farz olan ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler doğru yerdeler. Yatsı namazı kaç rekât ve yatsı namazı kılınışı nasıl soruları da diğer merak edilen cevaplar olarak dikkat çekmektedir. Günün en son vakit namazında hangi rekâtta hangi duaların okunduğunu ve ayrıntılı kılınışı anlatımına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Yatsı namazı kılınışı ile ibadetinizi en doğru şekilde yerine getirebilirsiniz. Peki, yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekât? İşte, yatsı namazının kılınışı…

YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?

Yatsı namazı kılınışı diğer vakit namazlarına benzer olsa da farklı olan tarafları da vardır. Öğle namazında olduğu gibi on rekât kılınan yatsının ardından 3 rekâtta vitir vacip namazı kılınmaktadır. 4 sünnet, 4 farz ve iki son sünnetten oluşan yatsı namazının kılınışı şöyle;

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Kılınışı Kaç Rekât?

Yatsı Namazının Sünnetinin 1. Rekatı

Niyet Edilir: Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının sünnetini kılmaya.

Tekbir Getirilir: İki el avucunuz açık bir şekilde kaldırılarak başparmaklarınız ise kulağınıza değdirildikten sonra ''Allah'u Ekber'' denir.

Sübhaneke duası okunur: Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük)*ve lâ ilâhe ğayrük.

Euzü Besmele çekilir:"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur: Elhamdulillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en'amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" denir. (3 defa)

Rükü'dan kalkılır: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. (1 defa)

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. (3 defa)

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. (3 defa)

"Allah'u Ekber" diyerek ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Kılınışı Kaç Rekât?

Yatsı Namazının Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim" Fatiha Suresi okunur: Zamm-ı sure bir sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen HamideRabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.
Ettehıyyatü okunur.
Salli ve Barik duaları okunur.
Ardından "Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

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Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Kılınışı Kaç Rekât?

Yatsı Namazının Sünnetinin 3. Rekatı

Sübhaneke okunur.
Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazı Sünnetinin 4. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
hemen farza kalkılır.

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Kılınışı Kaç Rekât?

Yatsı Namazının 4 Rekat Farzının Kılınışı

Yatsı Namazının Farz 1. Rekatı

Kamet getirilir.
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazının Farzının 2. Rekatı

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Kılınışı Kaç Rekât?

Yatsı Namazının Farzının 3. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazının Farzının 4. Rekatı

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" … dendikten sonra. Sünnet namazına başlanır.

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Kılınışı Kaç Rekât?

Yatsı Namazının Son 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı

Yatsı Namazı Son Sünnetinin 1. Rekatı

Niyet edilir:"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Kılınışı Kaç Rekât?

Yatsı Namazı Son Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

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