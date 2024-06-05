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Haberler Yaşam Namaz Sureleri Sırası - 5 Vakit Namazda Okunan Sureler, Namaz Duaları Okunuşu Ve Diyanet Sıralaması
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:32

Namaz Sureleri Sırası - 5 Vakit Namazda Okunan Sureler, Namaz Duaları Okunuşu Ve Diyanet Sıralaması

Namaz, İslam'ın beş şartından birisidir. Kur'an-ı Kerim'de mutlak bir şekilde namaz emrine defalarca yer verilmiştir. Müslümanlar için en önemli ibadetlerin başında gelir. Beş vakit namazda okunacak zammı sureler de sıkça araştırılmaktadır. Namaz sureleri sırası bu noktada merak konusu olur. 5 vakit namazda okunan sureler ve namaz duaları listesine bu başlık altında yer verdik. Diyanet namaz sureleri sırası için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, namazda hangi dualar ve sureler okunur?

Namaz Sureleri Sırası - 5 Vakit Namazda Okunan Sureler, Namaz Duaları Okunuşu Ve Diyanet Sıralaması

İslam'ın beş şartından birisi olan namaz ibadetini dosdoğru şekilde yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği konulardan birisi de namaz sureleri sırası olmaktadır. Namaz sureleri sırası ve namaz duaları listesine dikkat ederek farz ibadetini yerine getirmek isteyenler için namazda okunan dualar sıralamasını derledik. Peki, 5 vakit namazda okunacak zammı sureler ve dualar nelerdir? İşte, namaz kılarken okunacak zammı sureler ile dualar…

Namaz Sureleri Sırası - 5 Vakit Namazda Okunan Sureler, Namaz Duaları Okunuşu Ve Diyanet Sıralaması

Namaz Sureleri Sırası

Namaz sureleri sırasına dikkat ederek farz oaln namazlarınızı yerine getirebilmeniz için sırasıyla okunması gereken zammı sure isimlerini aşağıda derledik.

Namaz sureleri sırası şöyle;

1- Fil Suresi

2- Kureyş Suresi

3- Maun Suresi

4- Kevser Suresi

5- Kafirun Suresi

6- Nasr Suresi

7- Tebbet Suresi

8- İhlas Suresi

9- Felak Suresi

10- Nas Suresi

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Namaz Sureleri Sırası - 5 Vakit Namazda Okunan Sureler, Namaz Duaları Okunuşu Ve Diyanet Sıralaması

Namazda Okunan Zammı Sureler Okunuşları Ve Anlamları

Fil Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

Termîhim bihicâratin min siccîl

Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

Fil Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi

Namaz Sureleri Sırası - 5 Vakit Namazda Okunan Sureler, Namaz Duaları Okunuşu Ve Diyanet Sıralaması

Kureyş Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Li'î lâfi Kurayş'in

2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf

3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt

4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,

2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,

3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!

4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Namaz Sureleri Sırası - 5 Vakit Namazda Okunan Sureler, Namaz Duaları Okunuşu Ve Diyanet Sıralaması

Maun Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn

2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm

3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn

4- Feveylün lilmüsallîn

5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

6- Ellezîne hüm yürâûne

7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

Maun Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın Adıyla

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?

2- İşte yetimi itip kakan odur!

3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,

5- Namazlarında yanılmaktadırlar.

6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.

7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

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