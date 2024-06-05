Namaz Sureleri Sırası - 5 Vakit Namazda Okunan Sureler, Namaz Duaları Okunuşu Ve Diyanet Sıralaması

Kureyş Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.



1- Li'î lâfi Kurayş'in



2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf



3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt



4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,



2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,



3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!



4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.