ÖZLEM DOĞANER

Bugün piyasalar Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarına çevrilecek. Merkez Bankası bugün yılın ikinci enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaşacak. Malumunuz ilk raporu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasından kısa süre sonra açıklamıştı. Çiçeği burnunda başkan, yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında tahminleri değiştirmemişti. MB, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu. Karahan, "Ek bir faiz artışını değerlendirmiyoruz" demişti ancak Mart ayında 5 puanlık faiz artışı yaparak politika faiz oranını yüzde 50'ye çıkardı.

Karahan'ın öne çıkan cümleleri şöyleydi:

Dezenflasyon çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğiz

Enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceğiz

Zorunlu karşılıklarda indirim planımız yok

Mayıs sonrasında dezenflasyon dönemine gireceğiz

Enflasyon beklentilerinin seviyesi ve dağılımı önemli ölçüde iyileşti

Büyük kentlerde konut fiyat artış hızı yavaşladı

Faiz indirimini konuşmak için fazlasıyla erken

Kredi kartlarına düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz

Parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız Doğrusu bu toplantıda da tahminlerde bir değişiklik beklenmiyor. Ancak yine Karahan'ın mesajları çok önemli olacak. Özellikle Mayıs sonrası dezenflasyon sürecinin korunması ve ne zaman faiz indiriminin konuşulacağı konuları oldukça dikkat çekici olacak.



RİSK PRİMİ DÜŞÜYOR, YABANCI İLGİSİ ARTIYOR

Bu haftanın iki önemli başlığını göz ardı etmeyelim. Merkez Bankası rezervlerini rekor hızda arttırıyor. TCMB öncü verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre yerel seçimlerin tamamlanmasını takip eden beş haftada TCMB'nin döviz alımı ve swap hariç net rezerv artışı devam ediyor. Merkez Bankası'nın son dönemde artan yabancı ilgisinin de etsisiyle swap hariç net rezervleri geçen hafta 10 milyar dolar ile tarihi bir artış kaydetti.

Bir diğer önemli ve bu konuyla bağlantılı başlık ise Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altını gördü.

Piyasalarda da yabancı beklentisi giderek artıyor

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, A Para'ya verdiği röportajda beklentilerini şöyle anlattı

"Önümüzdeki dönemlerde bizim beklentimiz Türkiye risk priminin 250- 275 bandında olması ve 250'ye kadar da gerilemesi. Bu politika devam ettiği sürece hem riskimiz düşmeye hem de yabancı sermayenin ülkemize giriş iştahının artmasını bekliyorum. Zaten bunu aslında dışarıdan kendi kaynak arayışlarımızda görüyoruz. Türk bankaları çok daha rahat bir şekilde kredi bulabilir durumda artık. Pek çok banka borçlanmasını tamamladı. Biz de bu konuda risk priminin düşmesini, faiz oranlarının biraz daha inmesini beklediğimiz için acele etmedik. Dolayısıyla not artışımız oldukça, riskimiz düştükçe ben faizlerin de özellikle dışardan bulduğumuz yabancı para kaynakların faizlerinin de makul seviyelere ineceğini düşünüyorum. Hele bir de buna ABD veya Avrupa Birliği'ndeki faiz indirimleri eşlik ettiğinde daha olumlu bir konjonktürle, bizim içerdeki enflasyonla mücadelemize de katkı sağlayacak noktalara gelecektir. Bu da Merkez Bankası'nın rezervlerini artırmasına imkân sağlayacaktır."

Yılın ikinci yarısı jeopolitik gelişmeler risk olmazsa rahatlamaya başlayacağımız bir dönem olacak.