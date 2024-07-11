ÖZLEM DOĞANER

Dijitalleşme yeni çağın en stratejik alanı. Bu yolculukta önemli bir kilometre taşı ise şüphesiz 5G. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G lisans ihalesinin 2025 yılında yapılabileceğini söyledi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ile buluştuk. Önce 5G ihalesini sordum. Aksoy, bakanın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. "120 ülkede 1.7 milyar insan 5G'yi kullanıyor. Türkiye'nin artık 5G'ye geçme zamanı geldi. Sayın bakanımızın bu yönde yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Biz 5G ihalesine hazırız. Burada amaç ülkenin, kurumların ve bireylerin dijitalleşmesi olduğuna göre yatırımı yaygınlaştıracak, teşvik edecek bir method olması lazım. Ülkenin tüm illerine, tüm ilçelerine 5G'yi götürmeyi teşvik edecek bir model olması lazım. Bunun çok güzel örneklerini İskandinavya'da, Çin'de görüyoruz. İhaleyi yaparken ihale bedelinden öte firmaları yatırıma yönlendiriyorlar ve firmaların yatırım yaparak ülkenin dijitalleşmesini sağlamasını taahhüt altına almayı hedefliyorlar. Türkiye'de de böyle bir yapının olmasını ülkemiz için de operatörler için de vatandaşlarımız için de en uygun yöntem olacağını düşünüyoruz" dedi.

Vodafone Grubu olarak İngiltere'den İspanya'ya pek çok ülkede 5G lansmanını yaptıklarını ve Türkiye'de de ihaleye hazır olduklarını söyleyen Aksoy, "Kurumların, bireylerin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Nerelerde, ne gibi teknolojilerin kullanılması gerektiğini biliyoruz. En optimum kapsama alanı nasıl sağlayacağını biliyoruz. Dolayısıyla biz hazırız. 5G'nin en önemli unsurlarından birisi de baz istasyonlarının fiberle birbirine bağlı olması. Burada gidilecek yol var. Belirlenen takvim içerisinde fiberleşmenin de sağlanabileceğini düşünüyoruz. Üç operatör de 5G için yatırım yapacaklar, endüstrilerle ilgili yatırımlar yapılacak. Sadece operatörler değil aslında tüm teknoloji ekosistemi yeni servisler üreterek kullanıcılara ulaşmaya çalışacaklar. 5G sadece telekomünikasyon sektöründe değil tüm sektörlerde önemli bir ekosistem yaratacak ve bir çarpan etkisi ile büyüme yaratacak. 5G'nin önümüzdeki dönemde ülkemizin büyümesine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Aksoy'a göre herkesin internet istediği bir dünyada dijitalleşmenin teşvik edilmesi gerekiyor. Ve bunun için de iki kritik konu, fiber altyapısının geliştirilmesi ve 5G'ye geçilmesi. Peki Türkiye'de ne kadarlık fibere ihtiyaç var?

Aksoy, "Türkiye'nin bugün 2 milyon km fibere ihtiyacı var. Önümüzdeki 5 yıl içinde her yıl % 20 fiber ağımızı büyütmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye 2 milyon km fibere ulaşmış olsa biz bunun 19 milyar dolar ülke gayrisafi milli hasılasına katkısı olacağını düşünüyoruz. 2.2 puan büyüme getireceğini düşünüyoruz" dedi.

Bugün ülkenin % 99'u kapsama alanında. Bu mobil alanda Avrupa'nın çok üzerinde bir başarı ancak internette atmamız gereken adımlar var. 2025'te yapılacak 5G lisans ihalesi bu nedenle çok kritik olacak.