ÖZLEM DOĞANER

Geçen senenin son çeyreğinden itibaren Bist 100 endeksine yönelik beklentiler olumlu. Hatta hem A Para ekranlarında kendi yaptığım yayınlarda hem de tüm ekonomi yayınlarında ekonomistler ve aracı kurumlar yükselişlerin süreceğini beklediklerini ifade ettiler. Ama gelin görün ki endekste o istenen, o beklenen ralli bu yıl görülmedi. Bu anlamda analistler ve aracı kurumlar sınıfta kaldı.

Peki endeks neden baskılanıyor?

Bist 100 endeksi Mayıs ayında Yapı Kredi'nin satılacağına dair haberlerin gerçekleşmemesi sonrası bankalar önderliğinde gerilemeye başladı. O tarihten itibaren yatırımcı ağırlıklı olarak testere piyasası gördü.

5 Ağustos'ta ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik beklentiler alevlenince buna carry trade işlemleri ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışı da eklenince piyasalar "Kara Pazartesi"yi yaşadı. Global borsalar aynı hafta içerisinde geri çekilmeleri telafi etse de BIST 100 endeksi aynı reaksiyonu gösteremedi. Endeks 200 günlük hareketli ortalamaları zorluyor. Özellikle geri çekilmelerde bankalar holdinglerin önde olduğunu söylemek mümkün.

Endeks, 200 günlük hareketli ortalamaları gösterirken sektörler nasıl performans sergiledi? Sene başından itibaren Bist 100 endeksi sadece yaklaşık % 26 yükselirken 8 aylık enflasyon % 30 seviyesinin biraz üzerinde. Bu arada 12 aylık Bist 100 performansı da hiç iç açıcı değil. Bu süre zarfında endeks yaklaşık % 15 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyonun da % 51.97 olduğunu unutmamak lazım.

***

Bankacılık endeksi sene başından beri yaklaşık % 53 prim yaparak 8 aylık enflasyonun üzerinde getiri sağlarken Haziran'da bu sektöre yatırım yapan yatırımcı getiri sağlayamadı. ÇünküFaiz ortamının yüksek olduğu ortamda sigortacılık endeksi önemli bir performans sergileyebileceği beklentileri gerçekleşti. Ancak sigortacılık endeksinde de son aylarda geri çekilmeler var. Buna rağmenSınai endeksi enflasyonun altında ezilen sektörler arasında kaldı. Sınai endeksi bu sene yaklaşık %11'lik getiri sağladı. Aynı dönemde ulaştırma endeksi de bekleneni veremedi.Orta vadeli programda enflasyon beklentileri sene sonu için % 41.5 oldu. Büyümeye yönelik 0.5 puanlık aşağı yönlü revizyon gördük. Sanayi üretiminde yavaşlama var. Uzmanlar endeksteki geri çekilmelerde makro göstergelerin yavaşlaması ve beklentileri karşılamayan şirket bilançolarının olduğunu ifade ediyor.Bu doğrultuda yılın son çeyreğine girerken artık. Küresel tarafta da son çeyrekte merkez bankalarının faiz kararları ve ABD seçimleri takip edilecek. Bakalım Bist 100 endeksi 12 binlerin üzerinde kalıcılık mı sağlayacak, yoksa baskılanmayı sürdürecek mi?