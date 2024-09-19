TCMB ne karar verecek? Merkez bankalarının faiz sınavı: Açıklanacak mesajlar çok önemli...

Yılın ilk 9 ayı tamamlanırken enflasyon yüzde 52 seviyelerinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eylülde enflasyonda 40'lı seviyelerin görüleceğini ifade etti. Yılmaz, "Yıl sonunda Orta Vadeli Program'daki tahminimiz yüzde 41.5" ifadesini kullandı. Yılmaz, enflasyonu gelecek yılın sonunda yüzde 17.5'e düşürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, 2026'da ise tek haneli rakamlara indirmek için kararlı olduklarını belirtti. Uluslararası kurumlar da enflasyon beklentilerinde iyimser. Sene sonu için orta vadeli programda yüzde 41.5'lik bir enflasyon beklentisi hakim. Bu yıl hedeflere yakınsanacağı tahmin ediliyor. 2025 için yüzde 17.5'lik beklenti var. Hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önümüzdeki sene sonu için rahatlıkla yüzde 20'nin altındaki seviyeleri enflasyonda görebileceğimizi ifade etti. Araştırmacılar ve analistlerle yaptığım sohbetlerde para politikasında katedilen yolun oldukça olumlu olduğunu ifade ediyorlar. Ancak bunun yanı sıra maliye politikalarında daha fazla adım atılması beklentisi hakim. Tablo böyleyken, ekimden itibaren faiz indirimi söyleminin artarak devam etmesini bekliyorum. Özellikle reel sektör yüksek faizle baskı altındayken MB üzerinde de psikolojik baskı artacaktır. Bu demektir ki, MB her ne yapacaksa iletişimini iyi yapmak zorunda.