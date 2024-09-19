Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
09:41
TCMB ne karar verecek? Merkez bankalarının faiz sınavı: Açıklanacak mesajlar çok önemli...
Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 4 yıl sonra ilk kez faiz indirim kararı alan Fed, gelişmekte olan ülkeler için de oldukça önemli bir karara imza attı. Küresel piyasalar Fed kararı sonrası sürece odaklanmışken yurt içi piyasalar ise TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner konuyu köşesinde kaleme aldı.