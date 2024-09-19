Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TCMB ne karar verecek? Merkez bankalarının faiz sınavı: Açıklanacak mesajlar çok önemli...
Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:41

TCMB ne karar verecek? Merkez bankalarının faiz sınavı: Açıklanacak mesajlar çok önemli...

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 4 yıl sonra ilk kez faiz indirim kararı alan Fed, gelişmekte olan ülkeler için de oldukça önemli bir karara imza attı. Küresel piyasalar Fed kararı sonrası sürece odaklanmışken yurt içi piyasalar ise TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner konuyu köşesinde kaleme aldı.

ÖZLEM DOĞANER
TCMB ne karar verecek? Merkez bankalarının faiz sınavı: Açıklanacak mesajlar çok önemli...

Küresel piyasaların odak noktası haline gelen Fed faiz kararı belli oldu. Banka eylül ayında 50 baz puan faiz indirimine giderek yeni bir süreç başlattı. Yurt içi piyasalarda gözler TCMB tarafından açıklanacak eylül ayı faiz kararı ve mesajlarına çevrildi.

TCMB ne karar verecek? Merkez bankalarının faiz sınavı: Açıklanacak mesajlar çok önemli...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasalar faiz kararı ve gelecek döneme ilişkin verilecek mesajlara odaklandı. Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner konuyu köşesinde kaleme aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TCMB ne karar verecek? Merkez bankalarının faiz sınavı: Açıklanacak mesajlar çok önemli...

İşte Doğaner'in o yazısı:

FED dün akşam faiz kararını verdi. Her adımı elbette bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için fon kaynaklarının akışı anlamında oldukça önemli. Bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını verecek. Herhangi bir faiz değişikliği yapması beklenmese de önümüzdeki dönem için vereceği mesajlar önemli.

TCMB ne karar verecek? Merkez bankalarının faiz sınavı: Açıklanacak mesajlar çok önemli...

Yılın ilk 9 ayı tamamlanırken enflasyon yüzde 52 seviyelerinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eylülde enflasyonda 40'lı seviyelerin görüleceğini ifade etti. Yılmaz, "Yıl sonunda Orta Vadeli Program'daki tahminimiz yüzde 41.5" ifadesini kullandı. Yılmaz, enflasyonu gelecek yılın sonunda yüzde 17.5'e düşürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, 2026'da ise tek haneli rakamlara indirmek için kararlı olduklarını belirtti. Uluslararası kurumlar da enflasyon beklentilerinde iyimser. Sene sonu için orta vadeli programda yüzde 41.5'lik bir enflasyon beklentisi hakim. Bu yıl hedeflere yakınsanacağı tahmin ediliyor. 2025 için yüzde 17.5'lik beklenti var. Hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önümüzdeki sene sonu için rahatlıkla yüzde 20'nin altındaki seviyeleri enflasyonda görebileceğimizi ifade etti. Araştırmacılar ve analistlerle yaptığım sohbetlerde para politikasında katedilen yolun oldukça olumlu olduğunu ifade ediyorlar. Ancak bunun yanı sıra maliye politikalarında daha fazla adım atılması beklentisi hakim. Tablo böyleyken, ekimden itibaren faiz indirimi söyleminin artarak devam etmesini bekliyorum. Özellikle reel sektör yüksek faizle baskı altındayken MB üzerinde de psikolojik baskı artacaktır. Bu demektir ki, MB her ne yapacaksa iletişimini iyi yapmak zorunda.

TCMB ne karar verecek? Merkez bankalarının faiz sınavı: Açıklanacak mesajlar çok önemli...

BORSA İSTANBUL'DA DİPTEN DÖNÜŞLER BAŞLADI MI?

Geçen hafta perşembe günü seans içerisinde 9.400'ün altına sarkan endeks 200 günlük hareketli ortalamadan döndü. Endeks perşembe dahil son 5 işlem gününde kısmi de olsa yükselişler kaydederek 9.800 puan seviyesine geldi. Ama hacimler hâlâ zayıf. Dün endeks 62 milyar TL'lik hacimle güne nokta koydu. Bankacılık ve sigortacılık endeksi yükseliş kaydetti. Bugün Merkez Bankası'nın kararı önemli olacak. Sıkılaşmada geleceğe dair mesajlar, piyasaları hareketlendirir. Ayrıca gelecek dönemde merkez bankasının kararları ile hisse senedi piyasasında yabancı yatırımcı seviyesinde de yükselişin başlamasını bekliyorum. Endekste 10.200 puan seviyesinin aşılmasıyla yeni bir yola gireceği kanaatindeyim.

SON DAKİKA