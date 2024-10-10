ÖZLEM DOĞANER

Ekonomi yönetimi Türkiye ekonomisini anlatmak için adeta dünya turu yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugünlerde Katar ve Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Yatırımcılarla buluşup ekonomideki gelişmeleri aktarıyor. Öncesinde ABD'de yatırımcılarla buluşmuşlardı. Hatta daha öncesinde Almanya'da yatırımcıları bilgilendirmişti. Uluslararası doğrudan yatırımların payının %1.5'a çıkması amaç. Şu anda %1.1'ler civarında. Türkiye'de yatırım için pek çok yatırımcının ilgilendiğini duyuyoruz. Pek çok uluslararası kuruluşun ve fonun Türkiye'ye yönelik olumlu raporlarını okuyoruz. Önümüzdeki günlerde pek çok doğrudan yatırım haberi alabiliriz. Sadece elektrikle otomotiv konusunda Çin'den birkaç farklı yatırım gelebilir. Bunun yanı sıra çipten bataryaya, telekomünikasyondan enerjiye farklı alanlarda, Körfez'den ABD'ye pek çok ülkeden haberlerin eli kulağında. İlginin başlaması, yatırım için fırsat kollayan diğer şirketlerin de "Biz geri kalmayalım, bir bakalım orada fırsatlar var mı?" demesine neden oluyor. Hem bu doğrudan yatırımları arttırır, hem de yanında portföy yatırımlarını da heyecanlandıran bazı sonuçları olabilir. Doğrudan yatırımlar özellikle borsa için de aranan kan olabilir.

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BORSADA 9 BİN SANCISI

Borsa 9 bin puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Tabiri caizse ayılarla boğaların dansı var. Birkaç hafta önce 10 bin puanın üstünde kalmaya çalışan borsada ciddi bir kan kaybı görülüyor. 3. çeyrek finansal sonuçları 23 Ekim itibariyle açıklanmaya başlayacak. Bankalarda beklenilen kadar karlılık görünmüyor, operasyonel maliyetleri oldukça artmış görünüyor. Şimdi konferans sezonu. Bütün bankaların üst yönetimleri dünyadaki büyük aracı kurumların toplantılarına iştirak ediyor. Türk bankalarına çok ilgi var ama genel olarak düşünülen etkilerin bir sonraki çeyreğe kaldığını söylüyor uzmanlar. 4. çeyrek mali tablolarında biraz daha fazla iyileşme görebileceğiz. Bu da hisseler üzerinde etkili oluyor. Demir çelikten petro kimyaya, tüketimden ulaştırmaya kadar bütün bu sektörlerde genelde geri çekilme var. Bir yandan da mevduat faizinin risksiz getirisinin de etkisi var. Bir yandan da halka açık şirket sahiplerinin "Hisse fiyatları gerçek değerimizi göstermiyor. Değerimiz bir ufak yatırımımızın bile altına düştü" isyanı var. Bu ne zamana kadar sürer? Analistler Kasım ayında içeriden dışarıdan gelecek haberlerle rüzgârın tersine dönmesini bekliyorlar. Borsada kalan küçük yatırımcı için sakin olmanın, parası olan için ise doğru hisselerde alım yapmanın zamanı.

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ARTIK YETER

Vallahi yasakçı zihniyet derseniz de deyin. Bu ülkenin en büyük değeri, ekonomisinin temel taşı insan kaynağı. Gençlerimiz gençlerimize kıyıyor ve birtakım musibetler sosyal medyada gençleri vicdansızca yollara sürüklüyor. Artık sadece ailelerin eğitimiyle ya da denetimiyle önüne geçebileceği durumları geçiyoruz. Sosyal medyada çok ciddi bir denetim ve ceza döneminin başlaması lazım. Bizim okuyamadığımız, izleyemediğimiz haberlere bu aileler nasıl dayansın? Geleceğimizi korumak için gençliğimizi korumamız lazım. Bu ne zamana kadar sürer? Analistler Kasım ayında içerden dışardan gelecek haberlerle rüzgârın tersine dönmesini bekliyorlar. Borsada kalan küçük yatırımcı için sakin olmanın, parası olan için ise doğru hisselerde alım yapmanın zamanı.