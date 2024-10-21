2025 YILI 12 AYLIK PROTEZ HİZMET ALIMI

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

2025 Yılı 12 aylık Protez Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1393740

1-İdarenin a) Adı : ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ b) Adresi : Barbaros Mahallesi Fesleğen Sokak No:6 İSTANBUL 34780 BATI ATAŞEHİR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2164697740 - 2166885759 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 2025 Yılı 12 aylık Protez Hizmet Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : Protez Hizmeti ( Sabit Ve Hareketli ) Alım İhalesi



1. Metal Destekli Seramik Kron Köprü (Üye Başı)

2. Kron Köprü Tamiri

3. Geçici Kron

4. İmplant Üstü Kron Köprü

5. Tam Bölümlü Bitim

6. Tam Bölümlü Metal Döküm

7. Tam Bölümlü Tamir

8. Yer Tutucu

9. Ortodontik Tek Çene Apareyi

10. Ortodontik Çift Çene Apareyi

11. Hızlı Maxiller Expansiyon Apareyi

12. Pekiştirme Apareyi

13. İmplant Üstü Hareketli Protez

14. Protez Laboratuvar Teknik Destek Elemanı Hizmeti 17 Kişi Ayrıntılı Bilgiye Ekap'ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025 d) İşe başlama tarihi : 01.01.2025

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.11.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Toplantı Salonu 3.Kat

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler: -İsteklilerin, diş protez hizmetinin gerçekleştirileceği kendi laboratuvarlarına ait istekli firma merkezinin ve İstanbul ili dışında olması halinde ilimizde bulunan protezin tüm aşamalarını yapabilecek kapasitede ruhsatlı şubesinin (tam teşekküllü laboratuvar) bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca onaylanmış "Kapasite Raporunu" Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir. İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

İstekliler; Sğlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği, hizmetin ifasında kullanılacak olan ve ÜTS kapsamında bulunan cihazlara ait ÜTS kayıtlarını Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

-İşlerin Yapımında kullanılacak olan toz metal, mum, sert alçı, modelaj mumu, otopolimerizan plak, soğuk akrilik toz/likit sıcak akrilik toz/likit akrilik ve seramik tozlarının ÜTS kaydı olacaktır. Tüm malzemelerin ÜTS kayıtlarını Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

İstekli firma (ortak girişim olması halinde iş ortaklıklarında herhangi birisi) ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesne Sahip olmalı ve Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir. 4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: KTS BELGESİ

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Kamu veya Özel Sektöre sabit hareketli protez hizmeti gerçekleştirilen Kron-Köprü, Kron-Köprü Tamiri, Geçici Kron Malzemeli Hareketli Protez (Tam Bölümlü) Akrilik Bitimi, İskelet Dökümü, Yer Tutucu, İmplant Üstü Hareketli Protez ve Aparey hizmet alımı" hizmetlerinden biri, birkaçı yada tümünü kapsayan hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir

2-İhale konusu hizmet alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,Mesul Müdürlük Belgesi (İstanbul İli Dışında)Metal Döküm Diş Protez Laboratuvarı, Hareketli Diş Protez Laboratuvarı, Sabit Diş Protez Laboratuvarını kapsayan Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat BelgesiMesül Müdürlük BelgesiMetal Döküm Diş Protez Laboratuvarı, Hareketli Diş Protez Laboratuvarı, Sabit Diş Protez Laboratuvarını kapsayan Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesi4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.