Musluk lekelerini silgi gibi siliyor! Birkaç damlası lekeden eser bırakmıyor…

Musluğun üzerindeki lekelerin giderilmesi için Beatriz'in yanı sıra aynı zamanda Temizlik uzmanı Lynsey Crombie önerilerde bulundu. İşte detaylar…
YENİ GİBİ GÖRÜNÜYOR
Beatriz, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu videoda, musluğun üzerine mum sürüyor ve mikrofiber bir bez ile musluğu temizliyor.
Aynı etkiyi alabilmek için mumu musluğa sürdükten sonra kağıt ile de temizleyebilirsiniz.
Bu yöntemi denediğinizde musluğun üzerindeki su lekelerinin temizlendiğini göreceksiniz.
SU LEKELERİNE KARŞI ETKİLİ ÇÖZÜM
Temizlik uzmanı Lynsey Crombie, kireç ve su lekelerine etkili bir çözüm olarak limon suyunu önerdi.
Musluğun üzerindeki kireç için, bir adet limonu ikiye bölün ve kirecin olduğu bölgelere limonu sürün.