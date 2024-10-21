Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Musluk lekelerini silgi gibi siliyor! Birkaç damlası lekeden eser bırakmıyor…

Musluk lekelerini silgi gibi siliyor! Birkaç damlası lekeden eser bırakmıyor…

Musluğun üzerindeki kireç lekeleri, su kalıntılarının zaman içerisinde birikmesi ile meydana gelir. Her ne kadar temizleseniz de bu inatçı lekeleri gideremiyor olabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Beatriz, evinizde bulunan bir malzeme ile musluğun üzerindeki kireç lekelerini pratik bir şekilde giderebileceğinizi anlattı.

Giriş Tarihi: 21.10.2024 09:26
ABONE OL
Musluk lekelerini silgi gibi siliyor! Birkaç damlası lekeden eser bırakmıyor…

Musluğun üzerindeki lekelerin giderilmesi için Beatriz'in yanı sıra aynı zamanda Temizlik uzmanı Lynsey Crombie önerilerde bulundu. İşte detaylar…

YENİ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Beatriz, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu videoda, musluğun üzerine mum sürüyor ve mikrofiber bir bez ile musluğu temizliyor.

Aynı etkiyi alabilmek için mumu musluğa sürdükten sonra kağıt ile de temizleyebilirsiniz.

Bu yöntemi denediğinizde musluğun üzerindeki su lekelerinin temizlendiğini göreceksiniz.

SU LEKELERİNE KARŞI ETKİLİ ÇÖZÜM

Temizlik uzmanı Lynsey Crombie, kireç ve su lekelerine etkili bir çözüm olarak limon suyunu önerdi.

Musluğun üzerindeki kireç için, bir adet limonu ikiye bölün ve kirecin olduğu bölgelere limonu sürün.

Bir süre bekledikten sonra musluğu durulayın.


SON DAKİKA SON DAKİKA