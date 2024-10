Günde 8 bin TL kazanmak için yeni doğan çocukları gerekmediği halde küvette bekleten... Bebeklerin ölümüne neden olan ve bebek ölümleriyle dalga geçen 'Yenidoğan' çetesinin eşi benzeri görülmemiş şeytanlıkları özel hastaneleri de tartışma konusu yaptı.

Elbette işini dürüst ve doğru yapan özel hastaneler ve doktorlar var.

Ama bazı özel hastanelerin de hastayı önce müşteri olarak gördükleri, gereksiz testler ve gereksiz ameliyatlar yaptıkları da bilenen gerçekler.

Öyle özel hastaneler ve doktorlar var ki, hastaları örneğin bel fıtığı ameliyatı, anjiyo vs. olmazsan öldün bittin der gibi korkutuyorlar.

Doktorlara getirilen performans sistemi de tartışmalı bir mevzu.







"Ne kadar vaka o kadar ödeme" gibi hastaları müşteri gibi gören bir anlayış gelişti.

Hatta vatandaşta şöyle bir algı oluştu; özel hastanedeki doktor "Ameliyat şart" dediğinde bir de devlet hastanesine görünüyorsunuz.

Türkiye'de çekilen 'MR' sayısının OECD üye ülkelerin ortalamasının iki mislinden fazla olması ve ülkemizin 1000 kişiye düşen MR görüntüleme sayısında dünya birincisi olması rastlantı değil!

Nedeni özel hastanedeki doktorların sanki vesikalık fotoğraf ister gibi MR istemeleri.

Türkiye'de her 100 canlı doğumun yüzde 50.4'ünün sezaryen ile gerçekleşmesi ve bu oranla hem OECD ülkeleri hem de Avrupa'da birinci olmamız da rastlantı değil!

Çünkü özel hastaneler sezaryen ile doğum olunca daha çok kazanıyorlar!

Yukarıdaki örnekler buz dağının sadece görünen kısmı!

Kim bilir özel hastanelerde günde kaç gereksiz ameliyat yapılıyor?

Gereksiz yere uygulanan tedaviler, yazılan ilaçlar vs. Vurgun büyük!

Üstelik bu vurgunu 'Yenidoğan' çetesi örneğinde olduğu gibi devlet hastanelerinden özel hastanelere sevk üzerinden yapanlar da var!

Özel hastanelerdeki doktor maaşları yüksek ama o maaşı alabilmek için doktorlar hastane yönetiminin zoruyla gereksiz tedaviler, ameliyatlar yapıyorlar.

Hipokrat yemini eden doktorların özel hastanelerde tüccar gibi çalışmaları ya da çalışmaya zorlanmaları vahşi kapitalizmin özeti adeta.

Özel hastanelerin hem vatandaşı sömürmeleri hem de devlet kaynaklarını soymalarının önüne geçilmeli artık.

Ve sağlık sisteminden ticari kafalı yöneticiler uzaklaştırılmalı!

'Yenidoğan' çetesine gelince onlara idam cezası vermek bile bir armağan aslında!







ASGARİ ÜCRETLİ MEKANIMDA YİYEMEZ!

Hülya Avşar programına konuk ettiği MasterChef üyelerinden Somer Sivrioğlu'na "Siz zengin oldunuz mu?" diye sordu.

Sivrioğlu da "Mehmet hepimizden daha iyi durumda. Bodrum'da iki tane işletmesi var" diye yanıt verdi.

Niye böyle politik bir yanıta ihtiyaç duydu ki?

Mehmet Şef'in daha çok kazanıyor olması Somer Şef'in az kazandığı anlamına gelmez!

Beni asıl şaşırtan ise ünlü şefin kendi restoranında asgari ücretle çalışan bir kişinin yemek yiyemeyeceğini söylemesi oldu!

Bunu kibirli bir şekilde sanki övünülecek bir şeymiş gibi mi anlattı yoksa asgari ücretin düşük olmasına mı gönderme yaptı? Doğrusu pek anlayamadım.

Aslında bunu söylemesine de gerek yok, asgari ücretli hesabını kitabını biliyor zaten.

Keşke Somer Şef, restoranında belirli günlerde dar gelirlilere ücretsiz hizmet vererek de haber olsaydı!







ÖLDÜKTEN SONRA DA ZARARLI!

Sigaranın hayatımızdaki yan etkileri saymakla bitmez.

Peki, sigaranın bir insanda öldükten sonra bile yan etkilerinin devam ettiği hiç aklınıza geldi mi?

Leicester Üniversitesi'nden bilim insanlarının aklına gelmiş.

Araştırmacılar 323 farklı kemik örneği analiz edikten sonra sigara içenlerle içmeyenler arasında moleküler düzeyde 45 farklı özellik tespit etmişler.

Böylece tütünün 500 yıl önce Batı Avrupa'ya girişinden itibaren insan iskeleti üzerinde belirgin değişikliklere yol açtığı ispatlanmış oldu.

Bu nasıl bir ilettir böyle? Öldükten sonra bile insanın yakasını bırakmıyor.

İşte sigarayı bırakmak için bir neden daha!







AYAKKABI KOKLAMAK İÇİN EVLERİNE GİREN ADAM

Yunanistan'ın Selanik şehrinde bir adam, gece vakti gizlice girdiği bir komşusunun evinde ayakkabı koklarken yakalanmış, iyi mi?

28 yaşındaki adam denetimli serbestliğe tabi tutuldu ve terapi görmesine karar verildi. Ayak fetişizmi bir insanı gizlice başkasının evine sokup ayakkabı koklatacak kadar bağımlılık yaratıyormuş demek ki. Çoğumuzun için mide bulandırıcı bir hareket, ayak fetişistleri için meğer büyük bir tutkuymuş!



TESLA'DAKİ GÖRÜŞ SORUNU

ABD'de tam otonom sürüş özelliğine sahip Tesla araçları, yol görüş mesafesinin azaldığı durumlarda ölümcül kazalara sebebiyet verdiği şüphesiyle Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından inceleme altına alındı. DonanımHaber'e göre NHTSA, geçen Kasım ayında Model Y'nin yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu olaydan sonra, buna benzer dört olayın gerçekleşmesinin ardından harekete geçti. Kazaların görüş alanının azalması, güneş parlaması, sis veya havadaki toz gibi koşullardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Tesla'nın kusurlu bulunması halinde NHTSA gibi araçları geri çağırma kararına varabilir.

Türkiye'deki Tesla araçlarda otonom sürüş özelliği kullanılmıyor ama şirket otonom sürüş özelliğinin 2025 yılında Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Bu sistem ülkemizde başlangıçta sadece yeni oto yollarda kullanılır gibime geliyor.

ABD'de yol görüş mesafesi azaldığında tespit edilen kazalar ise ülkemiz için hayırlı olmuş.

Otonom Sürüş sistemi Türkiye'ye gelmeden güncellenebilir.







Altyazı

"Kadınlar, aşık olana dek en iyi psikiyatristtirler. Aşık olduktan sonra da en iyi hasta olurlar." (Spellbound)