CHP'den Ankara'nın Etimesgut ilçesine belediye başkanı seçilen yönetmen ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, 'Behzat Ç.' dizisinin yeni sezonunda oynayacak.

Öyle konuk oyuncu da değil, başrolde olacak. Ayrıca Beşikçioğlu'nun tiyatro çalışmaları da olacakmış.

Peki, bu yoğunlukta diziye ve tiyatroya nasıl vakit ayıracak?

Beşikçioğlu bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Yapının nasıl işlediğini bilmeyen bir insanın bu endişeyle bu soruyu sorması normal. Neden olmasın ki bu yapılabilir.

6'dan sonra sabaha kadar vaktimiz var. Nihayetinde koskoca bir yapı var başkan yardımcıları ve onların altında müdürlükler var. Bu sistem zaten kuruldu. O yüzden çok zor olacağını düşünmüyorum.

Ben zaten sahne üzerinde ve televizyonda hiç uyumadan çalışan biriydim... Çok zor olacağını zannetmiyorum." Ve ekledi: "Behzat Ç.'yi Etimesgutlularla çekeceğiz." Hiç güleceğim yoktu! Etimesgut halkı da bu müjdeyi bekliyordu zaten!

Yahu şaka mı bu? Behzat komiserim Etimesgutlularla dalga mı geçiyorsunuz?









Göreve geldiğiniz altı aydan beri sokak köpeklerini belediyenin kadrolu bekçisi yapmak dışında ne yaptınız?

Pardon unuttum! Bir de kendini Etimesgut Kent Tiyatrosu'na genel sanat yönetmeni atadı.

Öte yandan ulaşım ve trafik sorunu yüzünden Etimesgutlular isyan ediyor.

Göksu Park'ta çoğalan sokak köpekleri yüzünden insanlar çocuklarını parka götüremiyor ve sokaklarda kirlilik arttı.

Ama Beşikçioğlu geceleri uyumadan dizide rol almanın hesabını yapıyor ve bunu da bir özveri olarak anlatıyor.

Şaka gibi. Belediye de başkanlar, müdürler varmış onlar işi yürütürler diyor.

O zaman niye sizi belediye başkanı seçti bu halk?

Belediye başkanlığı tam mesai isteyen bir iş. Hatta bazen 7/24 çalışılması gerekiyor.

İşte paraşütle bir oyuncu başkan koltuğuna oturtulursa olacağı bu!

Efsane aktör Arnold Schwarzenegger bile Kaliforniya Valisi olduğunda oyunculuğu bırakmıştı! Ama bizim başkan, "Dizide de oynarım. Ben yorulmam" diyor.

Yahu bize ne sizin yorulup yorulmamanızdan.

Dizideki başrol ücretini Etimesgut halkı mı alacak?

Başkan seçildiğinde niye göbek atıp oynadığı şimdi anlaşıldı.

Erdal Beşikçioğlu, düzeni kurmuş, arada köpeklerle ilgili tweet'ler paylaşıp sosyal medya belediyeciliği yapacak.

Dizide oynayacak, kendini genel yönetmen atadığı tiyatroda arkadaşlarıyla takılacak.

Güzel iş!

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ÇİN ARAÇLARININ SIRRI

Geçtiğimiz hafta Japonya'nın Chubu bölgesinde çok sayıda parçalarına ayrılmış Çin yapımı elektrikli otomobilin yer aldığı bir workshop düzenlendi.

Japon yedek parça üreticileri, rakiplerinin elektrikli araçlarını ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı buldu.

Donanım Haber'e göre en çarpıcı izlenim, otomobillerdeki parça sayısının önemli ölçüde düşük olmasıydı.

Çinli üreticiler, farklı parçaları bir araya getiren entegre sistemler kullanarak üretim süreçlerini basitleştiriyor.

Örneğin BYD'nin 2022'de piyasaya sürdüğü ATTO 3 aracında kullanılan elektrikli tahrik sisteminin sadece sekiz parçadan oluşması, bu durumun en iyi örneklerinden biri olarak gösteriliyor.







Söz konusu parçalar arasında motor, inverter ve dişli kutusu gibi ana bileşenler var.

Çinli markalar, araçlarının ağırlığını azaltıp, aynı bileşenleri farklı modellerde de kullanarak üretim sürecini daha da verimli hale getiriyor.

Bu sayede büyük ölçekte üretim yapmak mümkün oluyor ve maliyetler daha da azalıyor.

Bu workshop Çin'in nasıl kısa sürede ucuz maliyetli araç ürettiklerinin özeti gibi olmuş.

Batılı dev otomobil markaları hem kaliteli hem de düşük maliyetli elektrikli araçlar üretip Çin'le rekabet edebilecekler mi bunu zaman gösterecek.

Başta Amerika ve Avrupa ülkelerinin Çin üretimi elektrikli araçlarla yüksek vergi uygulamasının nedeni de Çin'le rekabet edememelerinden kaynaklanıyor.

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BELGESELLERE KONU OLACAK BAŞARI

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgedeki 11 ilde büyük bir yıkım yaşanmıştı.

Depremden kısa bir süre sonra hemen yeni konutların inşaatına başlandı.

Ve bir yıl gibi kısa sürede birçok insan yeni evine kavuştu.

Son üç ayda 66 bin 403 konut, köy evi ve işyerinin ihalesi daha yapıldı.

Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kilis ve Osmaniye'de 1900 şantiyede, 153 bin personel 7/24 mesai yapıyor.









Son açıklamaya göre; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Adana ve Kilis'te şu ana kadar tam 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edildi.

2024'ün sonuna kadar ise 199 bin 20 konut, 2 bin 668 ticari alan olmak üzere toplam 201 bin 688 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

2025 yılının sonuna kadar 417 bin 543'ü konut 35 bin 391'i ticari ünite olmak üzere 452 bin 934 bağımsız bölüm daha inşa edilerek depremzedelere teslim edilecek.

Bu kadar kısa bir sürede bu kadar konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edilecek olması dünya tarihinde bile eşine az rastlanacak bir başarıdır.

Belgesellere, tarih kitaplarına konu olacak bu başarıda emeği geçen herkesi kutlamak gerek.

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YENİ KREDİ KARTI KURALI

Alışverişlerde 7 bin TL ve üzeri harcamaların banka ve kredi kartı ile yapılması zorunlu hale geldi.

Yani "Kredi kartı kullanmam, ben nakit öderim" diyenler de artık işlemlerini ya banka üzerinden ya da kredi kartıyla yapmak zorunda.

Tebliğe aykırı işlem yapan yani nakit ödeyen de nakit alan da ayrı ayrı ceza alacak.

Faturasız, fişsiz yani vergi kaçırarak ticaret yapanları, kayıt dışı ekonomiyi bitirme anlamında önemli bir gelişme bu. Ayrıca vergi artışı ve kara para aklamanın zorlaşması demek.







Örneğin kuyumcular hem nakit para kabul ediyorlar hem de fiş fatura kesmiyorlardı.

Artık kartla satış yapmak zorundalar.

Tabii önemli olan bu yasayı uygulamak.

Ülkemizde kağıt üstünde kalmış birçok yasa var.

Bu yasayla birlikte kredi kartı kullanımı daha da artacak ve bankalar bu işten epey karlı çıkacak. Devlette de daha çok vergi alacak.

Vatandaşın da bazı kazanımlar elde etmesi gerekir. En azından kredi kartı faiz oranları düşürülmeli.