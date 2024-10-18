Haziran ayı itibarıyla 5 milyon 636 bin 583 ile rekor düzeye ulaşan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da otomobil sayısını bile geçti.

Motosiklet ekonomiktir, trafiği azaltır, otomobillere göre çevreyi daha az kirletir.

Yani motosiklet satışlarının artması güzel bir gelişme.

Ancak motosiklet sürücüleri genelde trafik kurallarına uymuyor. Motosiklet sayısı arttıkça trafikteki kuralsızlık da artıyor.

Özellikle motosikleti, kuryelik gibi ticari araç olarak kullananlar ve 17/26 yaş arasındaki sürücüler kurallara uymuyorlar.







Güvenli sürüşe önem vermedikleri için hem kendilerini hem de başkalarının hayatını riske atıyorlar.

Kaldırımda sürüyorlar, sinyal kullanmıyorlar, yaya geçidinde durmuyorlar, şerit ihlali yapıyorlar, egzoz bağırtıyorlar, kaldırımlara park ederek yayalara yürüyecek alan bırakmıyorlar, ters yönde sürüyorlar, kask takmıyorlar vs.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk sekiz ayında motosikletlerin karıştığı kazaların yüzde 65.9'unun sürücü kusurundan kaynaklandığını ve trafik denetimleri artırılacağını açıklamıştı.

Denetimlerin artmasının elbette faydası olur ama önce sıkı bir eğitim şart!

Motosiklet ehliyeti almak zorlaştırılmalı!

En önemlisi; kurye şirketlerinin motosiklet sürücülerini kuralsızlığa ve güvensiz sürüşe teşvik eden "Ne kadar çok teslimat o kadar çok para" diye özetleyebileceğimiz ücret politikasının değiştirilmesi için yasal bir çalışma yapılmalı!

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MİLYARLIK FUTBOLCULARLA SÖZLEŞME KOMEDİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sporcuların takibe alındığını ve son üç yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptandığını duyurmuştu.

Başta futbolcular olmak üzere milyon dolarlar kazanan birçok sporcunun gerçekte ödemesi gerektiği vergiyi ödemediği biliniyordu.

Meğer durum daha vahimmiş. Hürriyet'ten Mehmet Arslan, yüksek geliri olan bazı futbolcuların asgari ücret üzerinden vergi verdiğini yazdı.

Oyuncularla iki farklı sözleşme imzalanıyormuş.







Biri Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderiliyor.

Kulüp bu sözleşme üzerinden futbolcu stopajlarını ve vergilerini ödüyor.

Diğer sözleşme de futbolcu ile kulüp arasında imzalanıyor.

Örneğin yılda 1 milyon euro kazanan bir futbolcu, 17 bin 2 TL'ye imza atıyor.

Böylece milyon dolarlık sporcular asgari ücret üzerinden vergi veriyorlar.

Aslında bu yöntemde de biliniyordu ama görmezden geliniyordu. Şimdi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı bu komediyi ortadan kaldırmak istiyor.

Kulüp başkanları yakında yine vergileri ödeyemiyoruz diye devletten yardım isteyebilirler.

İşte bu noktada devletin kararlı olması gerekiyor. Vergi adaleti sağlanmalı.

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KİRAYI ELDEN ÖDEYENLER...

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre elden kira ödeme devri sona erdi.

Artık iş yeri ve konut kiraları, tahsilat ve ödemeler banka veya PTT aracılığıyla yapılacak.

Elden ödeme yapan kiracı ve ödemeyi alan ev sahibi ise en az 5 bin TL cezayla karşı karşıya gelecek.

5 bin TL cezayı öder elden almaya devam ederim diye düşünenler varsa yanılıyorlar.







Cezanın en düşük miktarı 5 bin TL! Kiranın miktarına göre ceza artabilir.

Ayrıca bir takvim yılı içinde kesilecek cezanın üst sınırı da 20 milyon liraya çıkarıldı.

Çok geç alınmış doğru bir karar bu.

Konut ve iş yeri sahipleri arasında uzun yıllardır kirayı elden alanlar vardı.

Böylece mal sahipleri vergi ödemiyorlar ya da düşük ödüyorlardı.

Şimdi kirayı elden ödeyen kiracılar da ceza yiyecekleri için mal sahipleri ve kiracılar arasında tartışma ve kavgalar çıkabilir.

Mal sahipleri kira artışına gidebilirler lakin kiracıların elinde artık önemli bir koz var.

Kirayı elden istemeye devam eden ya da yeni yasa gereği kira artışına giden mal sahiplerini şikayet edebilirler.

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KATİL KİRALAMA SİTESİ!

İngiltere'de teknoloji gazetecisi Karl Miller ve meslektaşı Chris Monteiro, dört yıllık uzun bir araştırma sonucunda insanların kiralık katil ya da kundakçı tutabilecekleri bir sitenin çözülmesine yardımcı oldular.

DonanımHaber'de olayla ilgili detaylı bir haber çıktı. Konu ilginç için, paylaşmak istedim: Bir alış veriş sitesi gibi görünen bu platformda sıradan insanlar birinin öldürülmesini veya evinin yakılmasını istiyor, bununla ilgili detaylı bilgileri sunuyor ve katil kiralamak istiyorlardı.

Kiralık katil tutmak isteyenler ise sıradan insanlardı.

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen adam, ortağını ortadan kaldırarak şirkete konmak isteyen iş adamı, babasının mirasına göz diken evlat hiç çekinmeden ölüm emri verebiliyordu.







Gazeteciler işin derinine indikleri zaman ise gerçek ortaya çıktı. Rumen bir kişi tarafından yönetilen bu site aslında sahte kiralık katiller ayarlıyordu.

Verilen ölüm görevlerini ise polis baskını ya da yanlış adres gibi bahanelerle yerine getiremiyordu ve daha fazla para istiyordu.

Yani sitenin sahibi dolandırıcıydı.

Asıl önemli olan ölüm emrini verenlerin sıradan insanlar olmasıydı. Bu insanların yarın bu suçu işlemeyeceklerine dair bir garanti yok. Bu araştırma haberinden sonra 11 farklı ülkede güvenlik güçleri operasyonlar düzenledi.

34 kişi tutuklandı. Bazı tutukluların evlerinde silah ve patlayıcı bulundu.

Bu olay 'siber polis' departmanlarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Yurtdışında özellikle cinsel suçları önlemeye yönelik polisler sahte siteler kurabiliyor ya da mevcut sitelere sahte kimliklerle suçlu avına çıkıyorlar. Ülkemizde de bu yöntemler deneniyordur diye düşünüyorum. Acaba bizim polis teşkilatı kiralık katil hizmeti sunan sahte bir site açsa kaç kişi bu siteden kiralık katil tutmaya çalışır?

Bu yemi yutan çok olur!