Dijital platformlara ceza yağdı! Bakanlık göz açtırmadı: Mevzuata aykırı hareket edenlere neşter vuruldu...

2024 yılı ilk 9 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler dolayısı ile 159 firmaya 448,7 milyon lira; reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri dolayısı ile 14 bin 829 firmaya 187,4 milyon lira; piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri (ürün güvenliği) kapsamında 5 bin 883 firmaya 19,5 milyon lira; 6502 sayılı Kanun kapsamında il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde 179 bin 217 firmaya 201,5 milyon lira olmak üzere toplam 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira idari para cezası uygulandı.