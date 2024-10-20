Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024
10:11
Dijital platformlara ceza yağdı! Bakanlık göz açtırmadı: Mevzuata aykırı hareket edenlere neşter vuruldu...
Ticaret Bakanlığı dijital yayın sektöründe yer alan firmaların mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte hem vatandaşların çıkarlarını korumak hem de tüketici memnuniyetini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık bu kapsamda mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen dijital platform ve internet sağlayıcı şirketlere 24 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı.