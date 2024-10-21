SON DAKİKA: Adana’da mezarlığa giden anne ve 2 kızı öldürüldü!

Korkunç olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında yaşandı. Bir yakınlarının Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden kadın ve iki kızına, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı. Adana'da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü! İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı saldırıdan sonra motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin mezarlık ve çevresindeki incelemesi sürüyor.