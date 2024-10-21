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SON DAKİKA: Adana’da mezarlığa giden anne ve 2 kızı öldürüldü!

Son dakika haberi: Kan donduran olay Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. Kabir ziyaretine giden anne ve iki kızı silahla katledildi.

Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 21.10.2024 17:47 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:35
SON DAKİKA: Adana’da mezarlığa giden anne ve 2 kızı öldürüldü!

Korkunç olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında yaşandı.

SON DAKİKA: Adana’da mezarlığa giden anne ve 2 kızı öldürüldü!

Bir yakınlarının Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden kadın ve iki kızına, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı.

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SON DAKİKA: Adana’da mezarlığa giden anne ve 2 kızı öldürüldü!

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı saldırıdan sonra motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin mezarlık ve çevresindeki incelemesi sürüyor.

SON DAKİKA: Adana’da mezarlığa giden anne ve 2 kızı öldürüldü!
SON DAKİKA: Adana’da mezarlığa giden anne ve 2 kızı öldürüldü!
SON DAKİKA SON DAKİKA