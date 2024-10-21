Video Yaşam Adana'da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü!
Adana'da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü!

Adana'da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü!

21.10.2024 | 17:54

Adana’da Buruk Mezarlığında kabir ziyaretine gelen 3 kadın öldürüldü.

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Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre mezarlığa kabir ziyaretine gelen 3 kadın silahlı saldırıya uğradı. Bankta otururken saldırıya uğrayan kadınlar için çevredeki vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Bu arada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ola yerine gelen sağlık ekipleri 3 kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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