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Giriş Tarihi: 21.10.2024 09:30

Trump’tan rakibi Harris’e gönderme: Fast food restoranında patates kızarttı

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, dikkat çeken bir eyleme imza attı. Geçtiğimiz günlerde rakibi Demokrat aday Kamala Harris, bir fast food restoranında çalıştığını belirtmişti. Trump, buna inanmadığını ifade etti. Daha sonra da bir restoranda patates kızartması hazırladı ve müşterilere sundu.

AA
Trump’tan rakibi Harris’e gönderme: Fast food restoranında patates kızarttı

Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya eyaletinde sürdürdüğü seçim etkinlikleri kapsamında bir fast food restoran zinciri şubesine girdi.

Gençlik yıllarında bu restoranların bir şubesinde çalıştığını söyleyen Demokrat rakibi Harris'e inanmadığını belirten Trump, "Herkese merhaba, bugün bu restorandaki ilk günüm, bir iş arıyorum." sözleriyle kendisini bekleyenleri selamladı.

Restoranda çalışanlarla tokalaşan Trump, daha sonra ceketini çıkararak bir önlük giydi ve patates kızartması makinesini kullanan çalışandan bilgi aldı.

Ardından makinenin başına geçen Trump, patatesleri kızarttıktan sonra diğer işlemleri yaptı ve arabaya servis için bekleyen birkaç aileye menülerini sundu.

HALK YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Arabaya servis sırasında bekleyen müşterilerle de sohbet eden Trump'a çevrede bulunan Cumhuriyetçi destekçileri yoğun ilgi gösterdi.

"Şu anda Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım." diyerek etrafındakilere espri yapan Trump, "Tüm hayatım boyunca bunu yapmak istemişimdir, şimdi yapacağım çünkü o bunu yapmadı." ifadelerini kullandı.

Kendi hazırladığı patates kızartmalarından basın mensuplarına da ikram eden Trump, bu süre boyunca gazetecilerle sohbet etti.

Harris, başkan adayı olduktan sonra katıldığı bir programda gençlik yıllarında bir fast food restoran zincirinin şubesinde çalışırken patates kızarttığını ve daha sonra kasada çalıştığını söylemiş, Trump ise bu söylemin yalan olduğunu savunmuştu.

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Trump’tan rakibi Harris’e gönderme: Fast food restoranında patates kızarttı
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