Yoksa gelinlik provası mı? Ceyda Düvenci beyazlar içinde hayran bıraktı! Sevgilisi Güçlü Mete ile...

2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra kalbini Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci'ye bu aşk çok yaradı. Fazla kilolarından kurtulan Ceyda Düvenci'nin güzelliğine güzellik katıldı. Adeta 20'li yaşlarına geri dönen Ceyda Düvenci son olarak nikah elbisesini andıran seçimi ile "Yoksa gelinlik provası mı?" dedirtti. Ceyda Düvenci beyazlar içinde kendine hayran bıraktı. İşte tıpkı gelin ve damat gibi görünen Ceyda Düvenci ile sevgilisi Güçlü Mete'nin davet şıklığı...