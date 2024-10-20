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Yoksa gelinlik provası mı? Ceyda Düvenci beyazlar içinde hayran bıraktı! Sevgilisi Güçlü Mete ile...

2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra kalbini Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci'ye bu aşk çok yaradı. Fazla kilolarından kurtulan Ceyda Düvenci'nin güzelliğine güzellik katıldı. Adeta 20'li yaşlarına geri dönen Ceyda Düvenci son olarak nikah elbisesini andıran seçimi ile "Yoksa gelinlik provası mı?" dedirtti. Ceyda Düvenci beyazlar içinde kendine hayran bıraktı. İşte tıpkı gelin ve damat gibi görünen Ceyda Düvenci ile sevgilisi Güçlü Mete'nin davet şıklığı...

Giriş Tarihi: 20.10.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:46
Yoksa gelinlik provası mı? Ceyda Düvenci beyazlar içinde hayran bıraktı! Sevgilisi Güçlü Mete ile...

Boşanma sonrası adeta kendini baştan yaratan Ceyda Düvenci, önce fazla kilolarından kurtuldu sonra gönül defterinde yeni bir sayfa açtı.

Yoksa gelinlik provası mı? Ceyda Düvenci beyazlar içinde hayran bıraktı! Sevgilisi Güçlü Mete ile...

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, dostça ayrılmaya karar vermiş, 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz 2023'te resmen bitirmişti.

Yoksa gelinlik provası mı? Ceyda Düvenci beyazlar içinde hayran bıraktı! Sevgilisi Güçlü Mete ile...

2024 yılı Ceyda Düvenci için yeni başlangıçların yılı oldu.

Yoksa gelinlik provası mı? Ceyda Düvenci beyazlar içinde hayran bıraktı! Sevgilisi Güçlü Mete ile...

Oğlunun babası Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra kalbini radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci son dönemde verdiği kilolar ile güzelliğine güzellik katmıştı.

Yoksa gelinlik provası mı? Ceyda Düvenci beyazlar içinde hayran bıraktı! Sevgilisi Güçlü Mete ile...

Adeta 20'li yaşlarına geri dönen Ceyda Düvenci son olarak nikah elbisesini andıran seçimi ile "Yoksa gelinlik provası mı?" dedirtti.

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