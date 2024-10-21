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Giriş Tarihi: 21.10.2024 20:21 Son Güncelleme: 21.10.2024 20:23

ANKA III bu kez hedefi "TOLUN" ile vurdu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ANKA III'den gerçekleşen "TOLUN" atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ANKA III bu kez hedefi TOLUN ile vurdu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medye hesabından yaptığı paylaşımda TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III'den gerçekleşen "TOLUN" atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Görgün paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-III'den gerçekleşen ASELSAN TOLUN atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Konya Karapınar'da gerçekleşen bu özel anı İstanbul Teknopark'tan çevrimiçi olarak izledik. Tüm ekibi yürekten kutluyorum. Nice başarılara!"

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ANKA III bu kez hedefi "TOLUN" ile vurdu
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