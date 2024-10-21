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Giriş Tarihi: 21.10.2024 15:35

Gazze’de ‘yeniden yerleşim’ konferansı düzenlendi: İsraillileri yerleştirecekler

Aşırı sağcı İsrailli aktivistler Gazze'de “yeniden yerleşim” konferansı düzenledi. Konferansta, Yahudi yerleşim birimlerinin yeniden kurulması konuşulacak.

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Gazze’de ‘yeniden yerleşim’ konferansı düzenlendi: İsraillileri yerleştirecekler

Sağcı ve aşırı milliyetçi İsrailli aktivistler, Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşim birimlerinin yeniden kurulması konulu bir konferans için İsrail'in güneyinde, Gazze yakınlarında bir araya geldi. Konferansta, organizatörler Gazze'deki Netzarim Koridoru'nda ilk yerleşim yerlerini kurma ve bunların nasıl inşa edileceğine dair atölyeler veriyor.

Koridor, savaş sırasında İsrail güçleri tarafından kurulmuştu ve Gazze'nin kuzeyini ülkenin geri kalanından ayırmışı.

İsrail medyasının haberine göre, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich konferansta bir konuşma yapacak.

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Gazze’de ‘yeniden yerleşim’ konferansı düzenlendi: İsraillileri yerleştirecekler
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