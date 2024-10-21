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Giriş Tarihi: 21.10.2024 11:43

Gedson Fernandes performansıyla büyüledi!

Beşiktaş’ın Konyaspor’u 2-0 yendiği maçta, Gedson Fernandes hücumda gösterdiği mücadeleci performansla dikkat çekti. Skora katkı yapamasa da 5 şut, 5 dribling ve yüzde 82 pas isabetiyle oynayan Portekizli yıldız, 86. dakikada taraftarların alkışları eşliğinde oyundan çıktı.

Gedson Fernandes performansıyla büyüledi!
Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında 2-0 kazandığı maçta Gedson Fernandes, hücumdaki aktif performansına rağmen skora katkı yapamadı, ancak taraftarların alkışlarıyla oyundan çıktı.

Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, 2-0'lık Konyaspor galibiyetinde 86 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki futbolcu özellikle hücum hattında hareketli bir görüntü çizse de skor üretemedi. Ancak maç boyunca rakip kaleye 5 şut çeken Gedson, 2 isabetli şut sağladı. Siyahbeyazlı oyuncu ayrıca hücumda 5 dribling, 2 isabetli orta, yüzde 82'lik pas isabeti ve 5 ikili mücadele kazanma rakamlarını yakaladı. Beşiktaş taraftarları da 86. dakikada oyundan çıkarken Gedson'a alkışlarla destek verdi, mücadelesini takdir etti.

PERFORMANSI

Gedson Fernandes, siyah beyazlı formayla çıktığı 13 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi. (Sporx)

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Gedson Fernandes performansıyla büyüledi!
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