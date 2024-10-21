Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Kötü haberi duyurdular...

Fenerbahçe, antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık olduğunu, Samsunspor müsabakasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'de ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini açıkladı.



Fenerbahçe, antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder ile Samsunspor mücadelenin sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin paylaşılan mesajda, "Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

OOSTWERDOLE EN AZ 6 AY YOK

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı dizinden ameliyat olacak. Hollanda'da ameliyat olacak olan Jayden Oosterwolde'nin sahalardan en az 6 ay uzak kalması bekleniyor.