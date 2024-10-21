Nani için olay iddia! İmzaladığı formayı geri vermedi...

Portekiz birinci lig takımı Estrela de Amadora kulübünde forma giyen 37 yaşındaki Nani, Perşembe günkü antrenman sonrasında taraftarın imza istediğini ve formayı sakladığını itiraf etti. Ancak bu formanın daha önce kendisinden çalındığını ifade etti.



Nani, formanın kendisi için manevi bir değeri olduğunu söyledi. Portekizli yıldız, 2016'da Galler'i 2-0 yendikleri yarı finalde bu formayı giydiğini ve karşılaşmada bu forma ile bir gol attığını belirtti.

KAMERA KAYITLARI İLE GÖRÜLDÜ



Olay, medya kuruluşlarının sosyal medyada paylaştığı videoda görüntülendi. Arabasının direksiyonunda oturan Nani, bir anda taraftarın kendisine verdiği formayı arabanın camından yolcu koltuğuna koyuyor ve şöyle diyor: "Formalar evimden çalındı."



Taraftar ise arkasında Nani'nin adının yazılı olduğu formayı internetten 158 euro karşılığında satın aldığı belirtti.