Giriş Tarihi: 21.10.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024
13:37
4 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak! Bakan Bayraktar açıkladı: Sakarya Gaz Sahası'ndan sevindiren haber geldi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eylül itibarıyla yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payının yüzde 59'a ulaştığını vurgulayarak Sakarya Gaz Sahası'nda 2025'in ilk çeyreğinde günlük 9,1 milyon metreküp gaz üretileceğini ve 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılanabileceğini bildirdi.