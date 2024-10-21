İşte vatan haini Fetullah Gülen’in kaldığı o oda: Cesedi bu hastanede...
Türkiye bu sabaha teröristbaşı FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberiyle uyandı. İddiaya göre 83 yaşındaki FETÖ lideri kalp ve damar rahatsızlıkları nedeniyle iki gün önce Cevdet Türkyolu ve beraberindekilerle St Luke's Hospital Hastanesi'ne kaldırıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı oda böyle görüntülendi...
Giriş Tarihi: 21.10.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:49