İşte vatan haini Fetullah Gülen’in kaldığı o oda: Cesedi bu hastanede...

251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü hastane odası böyle görüntülendi | Video