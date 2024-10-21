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İşte vatan haini Fetullah Gülen’in kaldığı o oda: Cesedi bu hastanede...

Türkiye bu sabaha teröristbaşı FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberiyle uyandı. İddiaya göre 83 yaşındaki FETÖ lideri kalp ve damar rahatsızlıkları nedeniyle iki gün önce Cevdet Türkyolu ve beraberindekilerle St Luke's Hospital Hastanesi'ne kaldırıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı oda böyle görüntülendi...

Giriş Tarihi: 21.10.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:49
İşte vatan haini Fetullah Gülen’in kaldığı o oda: Cesedi bu hastanede...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı oda görüntülendi...

İşte vatan haini Fetullah Gülen’in kaldığı o oda: Cesedi bu hastanede...

AA muhabirinin Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden aldığı bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor.

İşte vatan haini Fetullah Gülen’in kaldığı o oda: Cesedi bu hastanede...

AA'nın hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, elebaşı Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı.

İşte vatan haini Fetullah Gülen’in kaldığı o oda: Cesedi bu hastanede...

251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü hastane odası böyle görüntülendi | Video

İşte vatan haini Fetullah Gülen’in kaldığı o oda: Cesedi bu hastanede...

Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

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