Adeta doğal zayıflama ilacı etkisi yaratıyor! Her gün 1 bardak tüketirseniz...

Kan şekerinizi iyileştirmenin, diyabet riskinizi azaltmanın ve biraz kilo vermenin doğal bir yolunu arıyorsanız, yeşil veya siyah çay tam size göre.

Diyetisyen Maggie'ye göre, bu iki çay da vücudunuzun zayıflama ilaçlarında bulunan hormonu üretmesini ve kan şekeri seviyelerini düşürmesini sağlar. Bu nedenle, günlük diyetinize iki ila beş fincan eklemenizi öneriyor.