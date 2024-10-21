Adeta doğal zayıflama ilacı etkisi yaratıyor! Her gün 1 bardak tüketirseniz...

Kilo verme yolculuğunuza, beslenmenize doğal bir içecek ekleyerek yardımcı olabilirsiniz.
Bu fazla kiloları vermek zor bir iştir, çünkü besleyici yiyecekler tüketmek ve aktif bir yaşam tarzı sürdürmek arasında hassas bir denge gerektirir. Ancak, kan şekeri seviyenizi artırabilecek ve kilo vermenize yardımcı olabilecek doğal bir bileşen olsaydı ne olurdu?
Yağ yakımı konusunda uzmanlaşmış bir diyetisyen, bu harika bileşene, tip-2 diyabetli yetişkinlere verilen ilaca gönderme yaparak "doğanın zayıflama ilacı" adını taktı.
Kan şekerinizi iyileştirmenin, diyabet riskinizi azaltmanın ve biraz kilo vermenin doğal bir yolunu arıyorsanız, yeşil veya siyah çay tam size göre.
Diyetisyen Maggie'ye göre, bu iki çay da vücudunuzun zayıflama ilaçlarında bulunan hormonu üretmesini ve kan şekeri seviyelerini düşürmesini sağlar. Bu nedenle, günlük diyetinize iki ila beş fincan eklemenizi öneriyor.
Şöyle özetledi: "Doğanın zayıflama ilacı, yani yeşil veya siyah çayı ihmal etmemeniz için yağ kaybı diyetisyeninizden günlük bir hatırlatma. Yeşil veya siyah çaydaki polifenoller L hücrelerinizi daha fazla GLP1 üretmesi için uyarır."
"GLP1 nedir? Bu ilaçlarda bulunan hormon. Ayrıca vücudunuz tarafından üretilen GLP1'in daha uzun süre dayanmasını sağlar, böylece daha fazla ve daha uzun ömürlü GLP1 elde edersiniz."
"Üzerinde düşünmeyin. Günde iki ila beş fincan idealdir. Ben proteinin yağ yakımını artırmak için kolajen peptitleri ekliyorum."
Resmi adı glukagon benzeri peptit-1 olan bu hormon, vücudun ekstra insülin salgılamasını sağlayarak, sindirimi yavaşlatarak ve karaciğerdeki şeker üretimini azaltarak kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesinde kritik bir rol oynar.