O çetenin 2 numarası yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 7 Haziran 2024 tarihinde liderliklerini Mert Organ Ünğan, İbrahim .Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız isimli şüpheli şahısların yaptığı uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçunu işleyen 4 farklı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-4 operasyonu neticesinde, yakalanan 47 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmişti. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 11 Milyar lira değerindeki mal varlığına el koyulmuştu.

UYUŞTURUCU DAĞITIMINI ORGANİZE EDEN KİŞİ

Operasyon kapsamında firari olarak aranan ve Orhan Ünğan isimli şahıs tarafından yurt dışından temin edilen uyuşturucu maddelerin (kokain ve skunk başta olmak üzere) ülkemizin diğer şehirlerine dağıtımını organize ettiği, örgüt adına silahlı eylemlerin yapılmasında rol oynadığı belirlenen çetenin iki numaralı ismi Servet S.'nin Beykoz'da bir çiftlikte yaşadığı belirlendi.

ÇETENİN İKİ NUMARASI YAKALANDI

İstanbul Polisi dün çiftliğe yaptığı operasyonda, Servet S., Hasan O., Mehmet T. Ve Anıl K. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 1 adet susturuculu otomatik tüfek, 2 adet tabanca, 216 adet fişek, 5 bin € ile 9 bin 600 ₺ ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.