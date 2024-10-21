Enflasyon düzeltmesinde denetim başladı! Bakan Şimşek açıkladı: Vergi ödemeden 31,5 trilyon lira aktif artışı sağlandı

"MÜKELLEFLERİMİZ VERGİ ÖDEMEDEN 31,5 TRİLYON LİRA AKTİF ARTIŞI SAĞLADI"

Genel olarak enflasyon düzeltmesinin, "mali tabloların gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulması" olduğunu anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1,7 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi, 2023 yılı sonunda bilançolarını vergisiz şekilde düzeltme imkanı buldu. Bu sayede, 2023 yılı itibarıyla düzeltme öncesi tüm mükelleflerin bilançolarında yer alan aktiflerinin toplamı 17,4 trilyon lira iken düzeltme sonrası 48,9 trilyon liraya çıktı. Böylece, mükelleflerimiz herhangi bir vergi ödemeden 31,5 trilyon lira aktif artışı sağladı. Aktif varlıkların değerlerinde meydana gelen artış, bu yılın başından itibaren maliyet ve amortisman yönünden mükelleflerimize önemli avantajlar sağladı, sağlamaya da devam ediyor."

Şimşek, bu yıl ise geçici vergi dönemleri dahil vergi etkisi olacak şekilde yapılması gereken enflasyon düzeltmesi uygulamasını, birinci geçici vergi döneminde tüm mükellefler için, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde ise yıllık cirosu 50 milyon liranın altında olanlar için ertelediklerini anımsatarak, yıllık cirosu 50 milyon lira üzeri olan büyük mükelleflerin ikinci geçici vergi döneminden itibaren enflasyon düzeltmesi yapmalarını uygun bulduklarını dile getirdi.