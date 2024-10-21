Beşiktaş'tan Nicola Zalewski açıklaması: "İnşallah hayırlısı olur"

"Nicola Zalewski ile ilgileniyor musunuz?" sorusuna Hüseyin Yücel, "Yok, bakıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bu oyuncuyla ilgilenirse alır." ifadelerini kullandı.

CIRO IMMOBILE TRANSFERİ

Hüseyin Yücel, Immobile ile ilgili olarak da "Üç gün boyunca otelden ayrılmadık çünkü Immobile'yi transfer etmek için uğraşıyorduk. Kimsenin Ciro için endişelenmesine gerek yok. Onu yakın zamanda emekliliğe göndermeye niyetimiz yok." şeklinde konuştu.

"ONU TÜRKLEŞTİRECEĞİZ"

Hüseyin Yücel, Immobile ile ilgili ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Immobile'nin herkese selamı var. Kendisi çok çok mutlu. Biz onu Türkleştireceğiz. Normalde buraya gelecekti ama dün maçı olduğu için gelemedi. Şu an 11 maçta 10 gole ulaştı. Muazzam bir performans sergiliyor. Bu şekilde devam edecek."

"İSİM VERMEM DOĞRU OLMAZ"

"Serie A'da ilgilendiğiniz başka oyuncu var mı?" sorusuna ise Hüseyin Yücel, "Serie A'da muhakkak ilgilendiğimiz oyuncular vardır. Benim bir isim söylemem doğru olmaz." dedi.

Roma forması giyen Polonyalı oyuncu, sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

