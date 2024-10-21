Son dakika: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: 4 isim hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi!
Son dakika: 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, 4 şüphelinin "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi.
Giriş Tarihi: 21.10.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 21:39