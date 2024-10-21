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Son dakika: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: 4 isim hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Son dakika: 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, 4 şüphelinin "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi.

Giriş Tarihi: 21.10.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 21:39
Son dakika: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: 4 isim hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Son dakika: Narin Güran davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Bağlar'daki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Son dakika: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: 4 isim hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi!

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ!
Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 12 sayfadan oluşan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, 21 Ağustos'ta Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Narin'in Güran'ın kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbarın saat 20.43 sıralarında ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranmak suretiyle yapıldığı belirtilerek, bunun üzerine "kayıp çocuk vakası" olarak Narin Güran'ın bulunması için uzman kolluk kuvvetlerince Tavşantepe Mahallesi ve civarında yoğun bir biçimde arama faaliyeti gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Son dakika: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: 4 isim hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Arama çalışmalarının devam ettiği 22 Ağustos'ta Narin Güran'ın kuzeni olan Muhammed Kaya'nın "Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınında kırmızı renkli bir çocuk terliği bulduğunu ancak kolluk birimlerine haber vermeyi unuttuğu" şeklinde beyanda bulunduğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Kaya'nın aracına daha sonradan binen Osman Güran tarafından terliğin aile bireylerine gösterildiği ve kolluk birimlerine de haber verildiği tespit edilmiştir. Aile bireylerince terliğin numara bilgisi dahi sorulmadan Narin Güran'a ait olduğu söylenerek soruşturma, yaşantısını günlük çalışmaya bağlı idame ettiren çadırda yaşayan kişiler ile Suriyeli kişilere yönlendirilmeye çalışılmıştır.

Son dakika: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: 4 isim hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Salim Güran, muhtar olması hasebiyle kolluk birimleriyle sürekli birlikte hareket etmiş, sergilediği şüpheli tavırlar kolluk tarafından tutanak altına alınmıştır. Kolluk birimlerinin saha çalışmaları esnasında tespitleri ve aile bireylerinin alınan ifadelerinde Narin Güran'ın kaybolduğu ve son görüldüğü saatlere ilişkin çok sayıda çelişkili beyanların bulunması, jandarma tarafından anlık olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen gelişmeler dikkate alınarak olayın kayıp çocuk vakası olmayıp aile tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olabileceği hususunda jandarmaya talimat verilmiş, çalışmalar bu yönde genişletilmiştir. Bu bağlamda belirlenen birçok adreste adli aramalar yapılmaya başlanmış, soruşturma işlemleri yoğunlaştırılmıştır."

Son dakika: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: 4 isim hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında rüzgarsız bir hava olmasına rağmen elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde yangın çıktığı anımsatılan iddianamede, olayın meydana geldiği mahalde Güran ailesine mensup kişilerin olması, hava şartları düşünüldüğünde dış bir müdahale olmaksızın yangın meydana gelmesinin mümkün olmaması sebebiyle yangının arama çalışmalarını etkilemek ve Narin'in bulunmaması amacıyla organize edildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

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