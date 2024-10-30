SON DAKİKA | Narin’in babası Arif Güran'dan katil açıklaması

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin’in (8) babası Arif Güran, "Kim olursa olsun, gözümün nuru olsa dahi benim kızıma elini uzatanın, devlet o elini kessin. 85 milyon insan benim kızımın dosyasını takip ediyor.