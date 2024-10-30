SON DAKİKA | Narin’in babası Arif Güran'dan katil açıklaması
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin’in (8) babası Arif Güran, "Kim olursa olsun, gözümün nuru olsa dahi benim kızıma elini uzatanın, devlet o elini kessin. 85 milyon insan benim kızımın dosyasını takip ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:19
SON DAKİKA | Narin’in babası Arif Güran'dan katil açıklaması 30.10.2024 | 17:53
00:39
Kocaeli'de terk edilmiş aracın aranan sahibi baraj gölünde ölü bulundu 30.10.2024 | 17:39
01:42
Ölümle neticelenen çelme olayında 3 şüpheli adliyede | Video 30.10.2024 | 16:11
01:23
Boşanma aşamasındaki karısını böyle kaçırmak istedi | Video 30.10.2024 | 15:31
07:10
Kaza yaptılar, arabadan inip kavgaya tutuştular | Video 30.10.2024 | 15:31
03:22
Ağrı'da mest eden sonbahar manzarası | Video 30.10.2024 | 13:57
04:45
Sonbaharın altın kontrastı, Tokat’a gelen sürücüleri mest ediyor | Video 30.10.2024 | 13:57
04:17
Fotoğrafçı kardeşlerin darp edildiği anlar kamerada | Video 30.10.2024 | 13:57
00:44
Adana'da eşini döverek kaçırmaya çalışan koca kamerada! 30.10.2024 | 13:50
00:30
Marmaris’te Cumhuriyet coşkusu 30.10.2024 | 13:30
00:22
Sağlık Bakanı Memişoğlu: "TUSAŞ yaralılarımızın genel durumu iyi" | Video 30.10.2024 | 12:36
00:37
03:42
Karga sevip video paylaştı, karakolluk oldu | Video 30.10.2024 | 12:36
00:45
Zeytinburnu'nda İETT dehşeti! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi | Video 30.10.2024 | 12:36
01:02
05:17
Pendik'te korkunç olay: Kuzenini defalarca kez bıçaklayarak öldürdü | Video 30.10.2024 | 10:30
02:10
950 bin TL’lik altın çalan kadın hırsız çetesi çökertildi | Video 30.10.2024 | 10:14
01:48
Dükkanına maytap atan çocuğu darp etti, babası gelip kavga çıkardı | Video 30.10.2024 | 10:14
00:26
Hadise'nin 29 Ekim konserinde yangın! İzleyiciler panikle alanı boşalttı 30.10.2024 | 10:01
00:44
Hatay'da iş yerinin kundaklandığı anlar kamerada | Video 30.10.2024 | 09:27